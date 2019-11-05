В понедельник Netflix выпустил документальный сериал «Дьявол по соседству». Это картина про украинского надзирателя концлагеря Ивана Демьянюка, которого обвинили в массовых убийствах в годы Второй мировой войны. За свою жестокость он получил прозвища Дьявол и Иван Грозный. До 2012 года его жизнь была одним сплошным судом.

Сериал рассказывает о «дедушке из Кливленда», который вел двойную жизнь: с одной стороны — семьянин и автомеханик на пенсии, а в прошлом — убийца почти 30 тысяч евреев в лагере смерти «Собибор» в Польше и сторонник СС.

В сериале показано, как 20-летний Демьянюк управляет двумя танковыми двигателями, которые подавали газ в камеры лагеря. Также он отрезал уши своим жертвам, когда те работали, и бил их перед смертью.

Доказательствами данных преступлений стали удостоверение СС с фотографией молодого Демьянюка и свидетельства бывших заключенных концлагеря. Один из сбежавших узников узнал в нем «убийцу Ивана».

Жизнь Ивана Демьянюка заслуживает голливудской экранизации. Он был гражданином США и СССР, его признали виновным в военных преступлениях, которые он совершил, будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Демьянюк родился в одном из украинских сел в 1920 году. После окончания четырех классов школы пошел работать трактористом в колхозе. В 1940 году его призвали в армию, а два года спустя Демьянюк попал в немецкий плен в Крыму. Он оказался в лагере для военнопленных в Хелме, где его завербовали в качестве хиви — «добровольного помощника вермахта». В обязанности таких пленных входили: работа в качестве механиков, санитаров, саперов, грузчиков, а позже солдат, воюющих против своих. Потом Демьянюк прошел подготовку в концлагере «Травники» и принес присягу СС.

Первым заданием Демьянюка была охрана еврейских заключенных на работах на сельском хозяйстве. Спустя какое-то время его перевели в лагерь «Майданек», однако его обязанности там не известны. С марта по сентябрь 1943 года Демьянюк был охранником в лагере «Собибор», а потом — в «Флоссенбюрге».

В 1945 году Демьянюк обратился в лагерь для беженцев и получил материальную помощь от США как «жертва фашистского режима». В течение следующих нескольких лет он работал в Германии, а в 1952 году вместе с женой и дочерью уехал в США, поменял имя на Джон и начал работать автомехаником. Гражданство получил в 1958 году.

Спустя 12 лет впервые всплыло прошлое Демьянюка. В 1970 году против него выдвинули обвинение, что он является «Иваном Грозным» — надзирателем в бывшем нацистском концлагере «Треблинка», который обслуживал газовые камеры и причастен к убийству 28 тысяч человек.

В 1983 году Израиль потребовал экстрадиции Демьянюка для суда. Спустя три года он покинул США, а в 1988 году был приговорен к смертной казни. Позднее суд отменил приговор, посчитав, что недостаточно доказательств, что именно Демьянюк является «Иванов Грозным». Однако суд был уверен, что Демьянюк работал охранником в концлагере.

В 2001 году дело возобновили, а в 2009-м выдали Германии, которая признала подлинность документов, указывающих на работу Демьянюка в СС.

Сам Демьянюк в зале суда говорил — «Мое сердце чисто», отвергая все обвинения.

«Впервые мы нашли список имен людей, которых Демьянюк лично завел в газовую комнату. Мы не имеем никаких сомнений относительно того, что он ответственен за смерть 28 тысяч евреев в лагере „Собибор“», — сказал Курт Шримм — глава подразделения, расследующего нацистские преступления.

В 2011 году долгие суды (в США, Германии, Испании, Израиле) завершились тем, что Демьянюка приговорили к пяти годам тюрьмы. Адвокаты подали апелляцию, а на время ее рассмотрения мужчину поместили в дом престарелых в Германии. Именно там в 2012 году он скончался.