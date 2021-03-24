Менять дизайн купюр предложили раз в 20 лет. Это и защитит, и создаст неразбериху

Мэр Красноярска предложил изменять изображения на денежных купюрах каждые 20 лет. К 2025 году Центробанк планирует сменить дизайн всех банкнот, кроме 200 и 2000 рублей. Но нужно это не по эстетическим причинам, а для усложнения работы фальшивомонетчикам.

Новый дизайн не повод для грусти

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил «без печали и уныния» воспринимать смену дизайна купюр, которую запланировал Центробанк на 2025 год. Он отметил, что город навсегда останется в мировой нумизматике.

Мэр напомнил, что на 10-рублевой купюре изображены часовня, Коммунальный мост и гидроэлектростанция Красноярска. До этого банкнота того же номинала была розового цвета с изображением профиля Ленина.

В 2009 году появились 10-рублевые монеты, и купюра постепенно стала исчезать. Теперь же, когда в планах Центробанка поменять дизайн всех купюр, Еремин посоветовал позитивно воспринять эту новость. Образ Красноярска «будет иметь особую ценность», и старые купюры станут настоящей реликвией, считает мэр.

Накануне заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. Это решение он объяснил тем, что на нынешних банкнотах представлены города только пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов там нет.

Например, на смену Красноярску придет Новосибирск. Архангельск заменят на Пятигорск, Ярославль — на Нижний Новгород, а Хабаровск — на Екатеринбург.

Остальные города, представленные на банкнотах, останутся на своем месте. Но на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов. Сейчас на обеих сторонах купюры номиналом 100 рублей изображены виды Москвы, а 50 рублей — Санкт-Петербурга.

Обновление для безопасности

Эксперт Союза бонистов, член Центра изучения памятников бумажноденежного обращения Роман Леонов в беседе с «360» объяснил, что купюры, согласно международным стандартам, нужно менять раз в восемь-десять лет. И главная причина для смены дизайна — обеспечение безопасности.

За это время фальшивомонетчики разрабатывают способы имитации защитных признаков денежных знаков, и денежные знаки становятся более похожими на настоящие. Отличить их обывателю становится сложно. Основная причина замены — именно это. Меняется дизайн, меняются защитные признаки Роман Леонов.

Смена дизайна и защитных механизмов сопряжена с определенными сложностями. Главная проблема в том, что тут же активизируются мошенники. Они используют незнание слабо разбирающихся людей, в основном пожилых, чтобы разводить их на деньги. Например, злоумышленники связываются с пенсионерами и уверяют их, что могут быстро поменять все купюры старого дизайна на новые. В итоге они дают людям бесполезные бумажки, забирая банкноты действующего номинала.

Сложности в обращении

Издатель и редактор журнала «Нумизматика» Наталья Каштанова в разговоре с «360» отметила, что дизайн купюр следует менять не раньше чем раз в 15–20 лет. Конечно, в смене рисунка на банкноте есть определенная эстетическая причина, но также это средство защиты от подделки, чтобы мошенники не успели подготовиться.

«Плюс чтобы повысить степень защиты купюр и предвосхитить действия мошенников. Минусы в том, что если они (купюры — прим. ред.) будут ходить одновременно с разным дизайном, то будет сложно и потребителям, и продавцам ориентироваться, какие правильные, какие неправильные», — объяснила Каштанова.

В то же время смена дизайна делает купюры сложнее для подделывания только с самого начала. Потом злоумышленники находят способы создавать фальшивки, похожие на настоящие деньги.