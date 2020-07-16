Подорвавшийся на мине в ДНР диверсант был гражданином США. Как он там оказался?

На востоке Украины погибли несколько диверсантов. Они пытались подобраться к позициям ДНР, но подорвались на мине. В самой республике уже заявили, что один из погибших — гражданин США. Что известно о наемнике и как он оказался на Украине — в материале «360».

Все произошло еще 13 июля под Горловкой в Донецкой области. Там шел бой между ополчением ДНР и Вооруженными силами Украины. Позже выяснилось, что на собственном взрывном устройстве погиб украинский диверсант. Им оказался американский наемник, который раньше служил в Ираке.

Опытный подрывник и неонацист

«Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным Техас, имеющий опыт боевых действий в Ираке и известный как специалист подрывного дела», — заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Но у украинских военных — своя версия произошедшего. По данным штаба операции объединенных сил, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. А когда к нему выдвинулась эвакуационная команда, ополчение якобы открыло огонь, несмотря на предупреждение о мирных намерениях. В итоге в перестрелке погиб еще и военный медик.

Что касается погибшего жителя США, в ДНР уверены, что он был явным неонацистом — на его одежде обнаружили соответствующую символику.

«Искал, где погорячее»

По словам украинского политолога Михаила Погребинского, молодой человек скорее всего фанатично относился к боевым действиям, поэтому и решил приехать на Украину.

«Есть такая категория людей, которая ищет, где погорячее. Они разъезжают по всему миру для того, чтобы пострелять в людей», — рассказал «360» политолог.

Он уточнил, что ничего неизвестно о том, был ли погибший гражданин США частью американской роты.

Еще один наемник, но уже из Эстонии

Позже в СМИ появилась информация еще об одном иностранном наемнике, подорвавшемся в районе села Зайцево в Донецкой области. По неподтвержденным данным, это гражданин Эстонии Микола Илин.

«Наверное, приехали поразвлечься, „русню пострелять“, но все пошло совсем не так, как они себе представляли», — написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Снова нарушили режим прекращения огня

По официальным сводкам от ДНР и ЛНР, за последние сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня.

«Украинские силовики усилили обстрелы из минометов, зенитных установок, БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении «Новороссии».