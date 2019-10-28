Диссидент Владимир Буковский: от борьбы с режимом до дела о детском порно

76-летний писатель и диссидент Владимир Буковский скончался в Кембридже от остановки сердца. Из-за антисоветской деятельности он более 10 лет провел в психлечебницах и лагерях. В 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. В 2016 году против него начался процесс о хранении детского порно, но до приговора Буковский не дожил.

Владимир Буковский, сын журналиста Константина Буковского, родился 30 декабря 1942 года в Башкирии. После Великой Отечественной войны переехал с матерью в Москву. В 14 лет подростком услышал доклад Никиты Хрущева о сталинских преступлениях и стал ярым противником коммунистических идей.

Из-за издания рукописного журнала его исключили из школы, получение образования Буковский продолжил в «вечерке». Через год он подвергся обыскам за участие в молодежных собраниях «Маяковка». Его отчислили из МГУ. Опасаясь уголовного преследования, Буковский на полгода отправился в экспедицию в Сибирь.

Шизофрения и тюрьма

В 1962 году советский психиатр Андрей Снежинский поставил Буковскому диагноз: «вялотекущая шизофрения». По возвращении из Сибири молодой человек был отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую психбольницу. Причиной стало изготовление фотокопий книги югославского писателя Милована Джиласа «Новый класс». В больнице Буковский провел почти два года.

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Менее чем через год его вновь отправили на принудительное лечение за организацию митинга в защиту диссидентов. Там его повторно освидетельствовали, однако медики не пришли к единому мнению о его психическом здоровье. Выйти на свободу Буковскому удалось в августе 1966 года при содействии международной организации Amnesty International.

Спустя полгода Буковского вновь задержали за протестные акции из-за ареста составителя самиздата «Синтаксис», журналиста Александра Гинзбурга и его друзей. В этот раз его признали вменяемым и отправили на три года в лагерь. Вернувшись, он активно включился в диссидентскую деятельность. Несколько раз давал интервью иностранным журналистам, предавая огласке вопрос карательной медицины и психиатрических репрессий в СССР.

Несмотря на предупреждения советских властей, передал на Запад копии психиатрических заключений известных антисоветчиков, в числе которых была, например, Валерия Новодворская. Изучив материалы, западные психиатры признали, что диагнозы, в том числе и Буковскому, были поставлены по политическим мотивам.

В 1971 году писателя арестовали в четвертый раз. За антисоветскую деятельность его приговорили к семи годам заключения и пятилетней ссылке. В колонии стал соавтором «Пособия по психиатрии для инакомыслящих». Спустя пять лет после начала отбывания срока в аэропорту Цюриха диссидента обменяли на чилийского лидера Луиса Корвалана. После освобождения Буковского обследовали психиатры, которые признали его вменяемым, а советские диагнозы — недействительными, писала The New York Times.

Кандидат в мэры и президенты

Буковский поселился в Великобритании, окончил Кембриджский университет и стал нейрофизиологом. Активно занимался политической деятельностью, в частности, призывал бойкотировать московскую Олимпиаду, писал книги, участвовал в создании международной антикоммунистической организации «Интернационал сопротивления».

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В 1991 году по приглашению Бориса Ельцина дважды побывал в СССР и вывез из страны ряд секретных документов ЦК КПСС. После распада Союза в качестве эксперта Верховного суда РФ принял участие в процессе «КПСС против Ельцина». В это время Буковский снова получил доступ к секретным документам, вошедшим позднее в его книгу «Московский процесс».

В 1992 году депутаты Моссовета выдвигали его на пост столичного мэра, однако писатель взял самоотвод. Тогда же, протестуя против политики Ельцина и новой конституции, он попытался отказаться от российского гражданства.

В 2002 году тесно общался с Борисом Немцовым, которого призывал составить активную оппозицию Владимиру Путину. Через два года стал соучредителем общественно-политической организации «Комитет 2008: свободный выбор». Помимо Немцова, в него вошли шахматист Гарри Каспаров, журналист Владимир Кара-Мурза-младший и другие.

28 мая 2007 года его выдвинули кандидатом на президентские выборы 2008 года. Однако ЦИК не зарегистрировал Буковского из-за проживания вне России и отсутствия документов о роде занятий писателя. Верховный суд законность отказа подтвердил, писал «Коммерсант».

А в 2014 году консульский отдел российского посольства в Лондоне отказался выдать ему новый загранпаспорт из-за отсутствия подтверждения у него российского гражданства, писали «Ведомости».

Детское порно

В 2014 году из-за посещения сайтов с детским порно в доме Буковского провели обыск. В его компьютере нашли порядка 20 тысяч фото и видео с несовершеннолетними. Сам Буковский пояснял, что начал коллекционировать детские снимки, заинтересовавшись темой контроля и цензуры в интернете. Об этом со ссылкой на представителя обвинения Уильяма Картера сообщало РИА «Новости».

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Сбор фото, писала The Guardian, продолжался порядка 15 лет. Правда, большинство снимков и видео лишь скачивались на компьютер, но не открывались и не просматривались. В подавляющем большинстве случаев героями роликов и изображений были мальчики до 12-13 лет.

Писателю предъявили обвинение в хранении и изготовлении детской порнографии.

Тогда же стало известно о тяжелой болезни Буковского. В 2015 году ему сделали операцию на сердце, заменив два клапана. Несмотря на протесты писателя и встречные обвинения в адрес прокуратуры, в конце 2016 года в Кембридже начались судебные слушания по его делу. Их постоянно откладывали из-за состояния его здоровья, а в феврале 2018 года временно приостановили.