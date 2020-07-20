Disney посчитал жизнь во время пандемии недостаточно страшной. Толпы людей пустили в парк аттракционов

Парк развлечений Disney World во Флориде пережил несколько месяцев карантина и в первый день после открытия принял тысячи посетителей. В тот же день в штате зарегистрировали больше 10 тысяч заболевших COVID-19. Как Disney World работает во время пандемии и почему это вызвало критику в обществе?

Источник фото: flickr.com/Christine Urias

К полноценному режиму работы все развлекательные парки тематического комплекса Walt Disney World во Флориде вернулись 15 июля. Руководство попыталось показать, что место может быть безопасным в опасное время. Для этого посетителям запретили обнимать сказочных персонажей, а также обязали носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Более того, гостей комплекса предупредили об опасности заразиться. «Риск заражения COVID-19 существует в любом общественном месте, где находятся люди. COVID-19 — крайне заразный вирус, который может привести к тяжелым заболеваниям и смерти», — звучит в официальном объявлении.

При этом один из посетителей признался, что чувства безопасности в парке все же нет. «Немного страшно, потому что мы словно окружены вирусом и, возможно, вокруг много людей с вирусом, но они ничего не чувствуют, потому что являются бессимптомными носителями», — заявил он.

Это неудивительно, ведь открытие комплекса вызвало настоящий ажиотаж. Большой поток гостей привел к тому, что время ожидания в очереди к некоторым аттракционам достигало часа. Особой популярностью пользовались аттракцион «Звездные войны: Край галактики» и «Тысячелетний сокол: Побег контрабандистов». Происходящее вызвало критику в обществе.

«Это безумие, что мы находимся в эпицентре пандемии, которая убила сотни тысяч людей, но все равно есть те, кто говорит: „Жизнь недостаточно страшна. Пойдем на аттракцион!“» — заявил ведущий The Daily Show Тревор Ноа.

Журналист добавил, что сами сотрудники комплекса также подвергают свои жизни большой опасности, ведь теперь для них «самой безопасной работой будет находиться внутри костюма крысы, где температура выше 90 градусов по Фаренгейту».

На ситуацию обратили внимание представители профсоюзов, которые занимаются защитой прав сотрудников заведений общественного питания и развлекательных заведений. Они подчеркнули, что социальная дистанция в парке все же не соблюдается.

Disney попросили ввести обязательное тестирование на коронавирус для сотрудников, но компания так этого и не сделала. В Disney ответили, что тестирование «не рассматривается как эффективное средство наблюдения». Работникам просто лишний раз напомнили о необходимости мыть руки и пользоваться масками. В профсоюзах считают, что организация не справляется с административными задачами.

При этом сами сотрудники комплекса отмечают, что у них нет большого выбора — идти на работу или нет. Их семьям нужны деньги.

«Многие из нас чувствуют, что выбора нет в финансовом плане. У нас на столах должна быть еда. Тем не менее если бы я чувствовал, что поход на работу поставит мое здоровье под угрозу, я бы этого не делал», — заявил 34-летний Диего Генри, который восприимчив к вирусам из-за астмы и сахарного диабета.

Из-за пандемии множество парков развлечений закрылось. В частности, для Disney это обернулось увольнением десятков тысяч сотрудников. Часть из них как раз и вернулась на рабочее место после открытия комплекса.