Disney+ вырезает и предупреждает

Стриминговый сервис Disnеу+ работает меньше месяца, но зрители уже заметили большое количество правок, которые удивляют и расстраивают. Например, когда мультипликационный сериал «Симпсоны» переводили в широкоэкранный формат, кадры пришлось обрезать — чтобы не было черных полей. В итоге потерялось огромное количество визуальных шуток, которые были разбросаны по всему сериалу. Из серий вырезали Майкла Джексона — видимо, в связи с обвинениями в педофилии.

Кроме того, Disney+ показывает старые мультфильмы с дисклеймером. Компания предупреждает зрителей о том, что ленты могут содержать «устаревшие культурные образы», например, расистские. Казалось бы, инициатива хорошая, но пользователи недовольны — многим показалось, что таким образом медиагигант просто пытается откреститься от «ошибок прошлого».

«Все классические эпизоды „Симпсонов“ на Disney+ представлены в обрезанном широкоэкранном формате — это означает, что вы пропустите множество великолепных визуальных шуток — например, про пиво Duff, Duff Lite и Duff Dry, которое разливают из одной и той же трубы».

Также подписчики сервиса не смогли найти серию «Симпсонов» с участием Майкла Джексона — первый эпизод третьего сезона. Он рассказывает о человеке, который считал себя Джексоном и даже говорил его голосом. Серия «Совершенно безумный папа» вышла в 1991 году, и ее идея принадлежала самому поп-королю, который обожал «Симпсонов». Disney удаление серии не прокомментировала, а зрители связали это с недавней документалкой «Покидая Неверленд», в которой несколько человек обвинили покойного музыканта в педофилии.

Кроме того, подписчики обнаружили, что Disney снова — уже в четвертый раз! — изменил культовую сцену из первых «Звездных войн». Хан Соло и Гридо стреляют друг в друга одновременно, но теперь инопланетянин произносит нечто вроде «Макланки!» до выстрела. В начальной версии Хан Соло стрелял первым. Сервис уже объяснил, что сцену изменил сам Джордж Лукас до того, как продал права на сагу.

Дисклеймеры в описаниях мультиков говорят о том, что программы «представлены в оригинальном варианте и могут содержать устаревшие культурные образы и стереотипы». Но многие отметили, что такой «отписки» компании может быть недостаточно. «Честно говоря, многие абоненты Disney+ могут даже не заметить отказа от ответственности, вместо того чтобы просто нажимать кнопку Play», — сказал изданию The Verge писатель, критик и эксперт Disney Джош Шпигель.

В конце мультфильма «Дамбо» 1941 года выпуска вороны поют, что видели летающего слона. В основе сцены и самой песни лежит ряд расистских стереотипов. Например, имя главного героя Джим Кроу. Так называли чернокожих, когда хотели оскорбить. Сцена все еще находится в потоковой версии на Disney+. В самом окне видео дисклеймера нет, но предупреждение есть в описании мультфильма.

Причем оказалось, что пользователи недовольны в любом случае — есть ленты, в которых зрители все же заметили изменения. Так, классический музыкальный мультипликационный фильм «Фантазия», который называют одним из самых расистских произведений Disney, демонстрируют без вырезанных еще в 1969 году сцен с черной кентаврийкой Подсолнух, которая полировала копыта белой кентаврийки. Таким образом, еще в конце 60-х компания хотела избавиться от мощных расистских образов в произведениях, предназначенных для детей.

Другие проекты Disney тоже обвиняли в расизме и распространении нетолерантных и оскорбительных взглядов. Например, в мультфильме «Книга джунглей» вопросы возникали к орангутану Королю Луи — он стал символом неграмотного темнокожего человека. А в картине «Леди и Бродяга» сиамских кошек приняли за пародию на азиатов — их показали двуличными, злобными и одинаковыми с точки зрения как характеров, так и внешности.

Пользователь Twitter с ником @PhotogSanchez вспомнил, что компания Warner Bros. тоже размещала перед своими мультфильмами дисклеймеры, но их формат значительно больше понравился пользователям.

«Мультфильмы, которые вы увидите, являются продуктом своего времени. Они могут представлять некоторые этнические и расистские предубеждения, которые были распространены в американском обществе. Эти представления были неверны тогда и остаются неверными сейчас. Warner Bros. не поддерживает эти идеи, но в то же время компания представляет мультфильмы в оригинальном виде, как они были созданы, потому что сделать иначе — значило бы отрицать то, что такие взгляды существовали в принципе», — гласит дисклеймер Warner Bros.

Кажется, что пример Warner Bros. — единственный приемлемый выход из ситуации, но теперь Disney вряд ли сможет смыть со своей репутации двойное пятно: трансляции расистских идей и попытки от них откреститься наиболее примитивным образом.