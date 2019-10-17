Вышли на разведку и захотели провокаций. Дипломаты США оказались в Северодвинске неслучайно

Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Они приехали в город из села Ненокса, где летом произошел взрыв на военном полигоне. Атташе обговорили поездку с российскими властями, но речь, как оказалось, шла только про Архангельск. Что известно о ситуации с «заблудившимися» дипломатами из США — в материале «360».

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Вечером 16 октября в Северодвинске с поезда сняли американских дипломатов, которые должны были ехать только в Архангельск. В посольстве США подтвердили информацию о ситуации с сотрудниками дипломатического ведомства, отметив, что иностранцы предупредили о поездке. То же самое сказали в Госдепартаменте.

В российском Министерстве иностранных дел действительно знали о поездке атташе.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России», — сказали РИА «Новости» в ведомстве.

С поезда сняли военно-морского атташе при американском посольстве Уилльяма Уитситта Кертиса, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военного атташе при посольстве полковника Д. С. Данна. Американцы не показали документы для пребывания в Северодвинске. Этот город включен в список территорий с регламентированным посещением для иностранцев — все-таки в населенном пункте располагается большое количество стратегических военных объектов.

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Позднее источник «Интерфакса» сообщил, что атташе меняли поезда по дороге. А власти Архангельской области подчеркнули, что в регионе не было запланировано никаких мероприятий с участием американских дипломатов.

Указанные сотрудники посольства имеют иммунитет, сообщила «Газета.ru», а значит, на них составят только административные протоколы и начнут разбираться в ситуации. Кроме того, Россия решила направить ноту протеста США.

Рядом с Северодвинском (как раз в селе Ненокса, где расположен полигон ВМФ) в августе произошел взрыв жидкостной реактивной двигательной установки. В результате ЧП погибли пять человек. После произошедшего власти Северодвинска выпустили оповещение о кратковременном повышении радиационного фона, который, вероятно, дошел до Норвегии.

Цель — провокация

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» поделился, что в поимке американских дипломатов «есть очень серьезные нюансы». По его словам, атташе из США считают себя избранными и уверены, что им все дозволено. При этом ни один российский дипломат не может перемещаться по территории США без согласования своего маршрута.

Я считаю, что в данной ситуации эти люди все знали, все понимали. Они знали, что о них все знают, чем они занимаются. И они целенаправленно проводили провокацию, которая, как они считают, у них удалась Франц Клинцевич.

Провокация в том смысле, что теперь в информационном пространстве начнут говорить о «злых русских» с «непотребным подходом» к американским дипломатам.

Вышли на разведку

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров по просьбе «360» прокомментировал происшествие с американскими дипломатами и отметил, что это однозначно была разведывательная операция. По его словам, задержанные дипломаты — сотрудники военного атташата, которые, как правило, являются разведчиками, действующими под официальным представительством США.

Сенатор уверен, что поездка носила разведывательный характер: если дипломат въезжает в закрытую зону, не получая разрешения, то ничего хорошего для страны пребывания ждать не приходится. Такие ситуации жестко пресекаются во всем мире.

Понятно, что их интересовали наши объекты, где производятся ядерные подводные лодки. Это однозначно разведывательного характера поездка Владимир Джабаров.

Джабаров не увидел причин для ответных мер на задержание дипломатов от США. Ведь Россия не выдворила их из страны, а просто заставила покинуть зону, выписала штраф, и намекнула, чтобы они «не расслаблялись и вели себя как положено в стране пребывания».