Дипломатия в условиях пандемии. Сергей Лавров побывал «за стеклом» в Южной Корее

Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Южную Корею. Этот визит стал одним из самых необычных для главы МИД РФ. Из-за пандемии дипломаты общаются через стекло, буквально. Даже во время ланча не обошлось без перегородок прямо на столе. Однако и в такой обстановке участники встречи сумели обсудить важные темы.

Антиковидные меры на мероприятии

В такой обстановке министр иностранных дел России переговоры еще не проводил. И в зале переговоров, и за ланчем в резиденции Министра иностранных дел Южной Кореи на столах установили пластиковые прозрачные перегородки.

При этом перед каждым участником мероприятия положили специальный конверт, куда нужно на время положить маску. Эти защитные средства, кстати, корейская сторона сделала специально под визит российской делегации — с символикой Москвы и Сеула. Рассказала об этих антиковидных мерах официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Культурный шок, не меньше, я испытала, когда пришла в зал переговоров министерства иностранных дел Южной Кореи. Теперь реальность выглядит так», — написала она в своем аккаунте Facebook.

В Южной Кореи к ограничительным мерам относятся очень серьезно. Местные жеитли не снимают маски даже на улице. При входе в те или иные заведения они отмечаются. Более того, в стране не принято поживать друг другу руки. Лавров поздаровался со своим коллегой Чон Ый Еном с помощью прикосновения кулаков и локтей.

«Конструктивная роль России»

Лавров прибыл в Южную Корею на фоне обострения обстановки на полуострове. Буквально за два дня до прилета главы МИД РФ КНДР протестировала крылатые ракеты, а непосредственно в день визита — баллистические. Снаряды запустили в сторону Японского моря. Это создало напряженную ситуацию в регионе.

Москва к этому не имела прямого отношения, однако обойти эту тему на встрече российского министра иностранных дел с коллегой из Южной Кореи не получилось. По словам Чон Ый Енома, Сеул «высоко оценивает ряд предложений правительства России по установлению прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове».

«Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем», — процитировали главу МИД Южной Кореи в издании «Коммерсантъ».

Российский министр иностранных дел был более сдержан в своих утверждениях. По словам Лаврова, что Россия и Южная Корея «сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона». При этом глава МИД РФ отдельно упоминать Пхеньян не стал.

Отсутствие вопросов и тема вакцинации

Журналисты же не смогли расспросить участников встречи на эту тему, так как СМИ заранее предупредили — мероприятие пройдет без вопросов. Это было достаточно странно, ведь недавно представители администрации США вместе с южнокорейскими коллегами провели полноценную пресс-конференцию.

Сам же Лавров назвал прошедшие переговоры «конструктивными и полезными». Участники мероприятия уделили особое внимание совместной борьбе с коронавирусом. Более того, затронули тему налаживания производства вакцины «Спутник V» на мощностях южнокорейской компании.

Обсудили главы МИД двух стран и торгово-экономическое сотрудничество. По словам российского министра, сейчас готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России.