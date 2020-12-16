Дипломатический скандал из-за Лаврова устроила Босния и Герцеговина. В чем настоящая причина?

Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом. Якобы их задели некоторые высказывания главы МИД РФ, а также отсутствие флага страны на переговорах 14 декабря. Какова реальная причина отказа?

Демарш Боснии и Герцеговины

Встреча с Лавровым была запланирована на утро вторника. Отказались от нее представители хорватской и мусульманской общины Желько Комшич и Шефик Джаферович. В совместном заявлении они объяснили, что решение связано с отсутствием флага страны на переговорах 14 декабря. Это в Сараеве сочли «отрицанием институтов БиГ». Еще одна упомянутая причина — заявления министра иностранных дел России касательно Дейтонских соглашений.

Накануне Лавров подчеркнул, что «попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», регулирующих устройство современной Боснии и Герцеговины, могут привести к непредсказуемым последствиям. В ответ на это Комшич заявил, что поддержка главой МИД РФ резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской — энтитета в составе Боснии и Герцеговины — говорит о прекрасной информированности Лаврова. Однако это указывает и на то, что он «избегает того факта, что это решение может быть принято только властями Боснии и Герцеговины».

«Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет <...>. Мы хотим дружеских отношений с Россией, но не согласимся быть российскими пешками», — добавил Комшич и потребовал уважать институты своей страны.

Дейтонское мирное соглашение представители Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии подписали в 1995 году. Гарантами переговоров стали Россия, США, Германия, Великобритания и Франция. Именно этот документ положил конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

«Разговор лучше, чем бегство»

Сам Лавров инцидент с отказом членов президиума от встречи назвал несущественным. Глава МИД РФ добавил, что это решение не выглядит самостоятельным.

«Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере, большинства своих избирателей, а интересы внешних сил», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Он добавил, что «внешние силы» не заинтересованы в развитии отношений между Россией, Боснией и Герцеговиной и Сербией, а также в реализации права стран Западных Балкан на взаимовыгодное сотрудничество с внешними партнерами.

На ситуацию отреагировал и глава Сербии. По словам Вучича, поведение членов президиума — это «оскорбление традиций гостеприимства».

«Что касается того, что случилось в Сараеве, для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — заявил президент.

Протокол нарушен?

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что Лавров не нарушал дипломатического протокола.

«Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум — это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие. На протокольные детали и прочую чепуху можно вообще не обращать внимания, когда есть желание улучшить отношения», — заявил Орджоникидзе.

Он добавил, что Москва не унижает стороны переговоров с помощью правил протокола и «не делает мелкие пакости», так как это не в стиле России.

Реальная причина отказа

На республику давит Федерация Боснии и Герцеговины по вопросу вхождения в НАТО. Республика Сербская этого не хочет. Власти страны же выступают за вхождение.

Основа политики Боснии ведет в большей степени к централизации. Все это способствует интеграции в ЕС. Для всех Западных Балкан вступление в союз является некой панацеей и безальтернативной основой внешней политики. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Евгений Колосков.

«Также известно, что для вступления в ЕС часто необходимо вступить в НАТО. С этим тезисом категорически не согласны представители Республики Сербской, точно как и в Белграде к этому относятся весьма скептически. Это и есть основа конфликта. У России традиционно хорошие отношения с Республикой Сербской, лет 10, наверное, уже», — заявил собеседник.

Своим отказом от встречи с Лавровым Желько Комшич и Шефик Джаферович дистанцировались и показали свое недовольство складывающимися особыми отношениями России и Сербии, которую они воспринимают как часть Боснии и Герцеговины, считает Колосков.

При этом он подчеркнул, что непонятно, почему члены президиума вдруг начали играть такую важную роль в системе внешней политики страны. Раньше, напомнил собеседник «360», встречи проходили непосредственно с лидерами.

«Мне кажется, это было сделано с целью некого скандала и очередного вот… сюжета, связанного с такой мощной антироссийской риторикой», — заключил политолог.