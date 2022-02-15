Дипломатические пути еще не исчерпаны. Главное из переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца

Силовое сдерживание России воспринимается как угроза национальной безопасности. Война в Европе для Германии невообразима, и потенциал переговоров для снижения напряженности не исчерпан. В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем — главное.

Расширение НАТО и безопасность

Главы государств обсудили российские инициативы и предложения по представлению РФ долгосрочных гарантий безопасности. По словам Путина, они сводятся к недопущению расширения НАТО на восток, отказу от размещения ударных вооружений вблизи российских границ и к возврату состояния блока, как в 1997 году.

Россия не может игнорировать то, как США и НАТО свободно трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности. Положение разрешает свободно выбирать способы обеспечения безопасности и вступать в любые союзы и альянсы, а также запрещает укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

Путин отметил, что силовое сдерживание России воспринимается как угроза национальной безопасности. Снять ее можно с помощью соглашений на основе внесенных Кремлем проектов.

Россия не хочет войны, именно поэтому выдвинула предложение о переговорах, которые должны вылиться в равное обеспечение безопасности стран — в том числе и России. Но конструктивного ответа от партнеров из НАТО нет.

Минские соглашения

Владимир Путин напомнил, что киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых на саммитах в «нормандском формате». Нет прогресса по конституционной реформе, амнистии, местным выборам, правовым аспектам особого статуса Донбасса. Украина также не закрепила в законах формулу Штайнмайера, которая была предложена как компромисс по реализации Минских соглашений.

Украина не прекращает игнорировать восстановление территориальной целостности страны путем прямого диалога между ДНР и ЛНР. Внутри страны массово и систематически нарушают права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. То, что происходит в Донбассе сегодня, и есть геноцид.

После переговоров Шольц заявил об обещании Владимира Зеленского обсуждать в рамках контактной группы все законопроекты о статусе Донбасса и изменении конституции.

Европа не хочет войны

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в переговорах большую часть времени занимала деятельность России у границ Украины. Германия и другие страны Европы ощущают эту ситуацию как угрозу. Шольц не видит причины для сосредоточения большого количества российских военнослужащих у границ, поэтому выступает за деэскалацию.

Дипломатические возможности для разрешения напряженности пока не исчерпаны. Сейчас страны должны вести речь о том, чтобы мужественно и решительно работать над мирным урегулированием кризиса.

Дальнейшая военная агрессия повлечет экономические и стратегические последствия для правительства Германии. Но можно избежать эскалации — во многом поэтому Олаф Шольц приехал в Киев, а затем в Москву. Шольц отметил, что для его поколения война в Европе невообразима и нужно сделать так, чтобы такая позиция оставалась и дальше. А это значит, что обязанность глав государств и правительств — воспрепятствовать тому, чтобы на континенте возникла военная эскалация.