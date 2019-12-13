Теория поколений 30-летней давности дошла и до Максима Галкина. В своем шоу на «Газгольдере» под названием «Музыкалити» ведущий предлагает бумеру и зумеру подружиться и оценить новые популярные треки. Пользователи не смогли пройти мимо такого шоу.

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Не так давно в интернете всплыли шутки про бумеров и зумеров. Все чаще стало употребляться выражение «Окей, бумер» — оно стало универсальным ответом старшим. Все эти термины заимствованы из теории поколений, которую почти 30 лет назад разработал писатель Уильям Штраус и популяризатор науки Нил Хау. Ее придумали для разделения жителей США на разные поколения.

Представители беби-бума — бумеры (родились в 1946–1964). Они родились после Великой депрессии и Второй Мировой войны, во времена финансового благополучия США. Бумеры выросли до компьютерной революции, и все еще читают газеты. В то же время считаются самым богатым поколением.

Поколение Z — зумеры (родились в 1997–2012). Дети этого поколения успешнее всего обращаются с технологиями, пользуются соцсетями и выступают за политические изменения. Их критикуют за зависимость от интернета и гаджетов.

В теории есть и другие.

Героями первого выпуска «Музыкалити» стали бумер народный артист России Лев Лещенко и зумер Кирилл «Бледный» Тимошенко — лидер группы «Пошлая Молли».

Они сошлись. Вода и камень

Выход нового шоу Галкин анонсировал в Instagram. Суть проста — в студии встречаются представители двух поколений и прослушивают одну и ту же песню. Они объясняют понравилась композиция или нет, и ставят ей оценку по шкале от 1 до 10. Затем свое мнение о треке высказывает случайный прохожий и также ее оценивает. Полученные баллы суммируются и составляется рейтинг.

Первой под разбор полетов попала композиция GAYAZOV$ BROTHER$ «Увезите меня на Дип-хаус». Кирилл Тимошенко заявил, что под нее неплохо пить алкоголь и оценил на шесть баллов. Лев Лещенко признал продукт интересным, он не без музыкальных огрехов. Поэтому поскупился и поставил семь баллов. «Человек с улицы» дал наивысшую оценку в десять баллов, так как «для молодежи самое то».

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«Грустная песня» THRILL PILL, Егора Крида и Morgenshtern вызвала целую дискуссию о роли матерной лексики в современном искусстве. По мнению Лещенко, термин, скажем так, офигенно, добавляет сексуальности. Взвывший от неожиданности и раскованности мэтра Тимошенко заявил, что Крид эпохи Тимати был лучше. Но оба сошлись на том, что сексизм и пренебрежение к женщине доминирует. Хотя Лещенко подчеркнул, что именно «*** денег-то и хотят», тут все верно.

Кирилл поставил композиции за коллаборацию десять баллов, Лев Лещенко — пять. Случайный слушатель за драйвовость, пусть и без особого смысла, семь.

Кстати, Лев Лещенко заявил, что, по его мнению, самым лучшим, природным, рэпером был Маяковский. Что тут же и продемонстрировал под бит Галкина.

Трогательное единодушие проявили представители двух поколений при прослушивании композиции Little Big Go Bananas. Оба поставили максимальную оценку за заводной ритм и мелодически очень правильную структуру. Льву Лещенко очень понравился «кошачий звук» вокалистки. «Человек с улицы» расщедрился на семь баллов.

Источник фото: YouTube

Обвинения в беспринципности заслужили оба участника за «гагаринский сговор». Прослушав песню Полины Гагариной «Смотри» они поначалу ее невысоко оценили. Кириллу понравился заход, а дальше он услышал тему, напомнившую ему другого исполнителя. Лещенко назвал припев совковым. Узнав, что вдребезги разнесли Полину Гагарину, оба повысили оценки. Кирилл с трех баллов до восьми. Лев Лещенко также назвал такую цифру. В народе песню «Смотри» назвали нежной и романтичной и дали наивысший балл.

Кирилл Тимошенко оценил композицию Cream Soda «Никаких больше вечеринок» на семь баллов. Он сказал, что неплохо, качает и проигрыш прекрасный. Лев Лещенко признался, что не любит псевдомузыку, она его не впечатляет и поставил пятерку. «Человек с улицы» подчеркнул, что такое не слушает, но в машине можно, и поставил семь баллов.

Победителем этого выпуска стала группа Little Big с композицией Go Bananas, набравшая 27 баллов. Максим Галкин предложил зрителям подумать над тем, кого можно пригласить в следующий раз, а также не стесняться в обсуждениях.

Аллу Борисовну давай!

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Чем комментаторы не преминули и заняться. За сутки видео набрало более 70 тысяч просмотров, 6,9 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

Разумеется, первой кандидатурой на следующий выпуск была названа Алла Пугачева.

«В качестве следующих гостей хотелось бы увидеть Пугачеву и Монеточку», — написал Russian Football.

«Локимина и Скриптонита позовите — это будет пушка, отвечаю!» — посоветовал Kirill Ryzhov.

«Аллу Борисовну уговорите, это будет невероятно. Еще Ларису Долину или Ирину Аллегрову, ну, или Лепса», — предложила Анастасия Петрич.

«Это новый уровень ребята! Я бы такое каждый день смотрела. Легенды с интересом знакомятся с молодыми исполнителями, а молодые исполнители по-хорошему восхищаются совсем незнакомой стороной крутых мэтров. Такое хочется наблюдать», — заявила Fit Expert.

Кто-то предложил пересмотреть статус Лещенко.

«Он 1942 года рождения. Какой из него бумер?» — поинтересовался один из комментаторов. Но другие комментаторы заявил, что он достаточно современно рассуждает и с чувством юмора все отлично.

Впрочем, шоу многим понравилось.

«На самом деле годное шоу, вполне адекватные мысли с обоих сторон, Галкин не переигрывает и не мешает гостям, показывает гостей со стороны, с которой их мало кто видел, гуд», — отметил Pavel Lesnikov.

Источник фото: YouTube

Некоторые сочли формат не полным. По их мнению, надо было и представителю младшего поколения дать послушать песни Льва Лещенко.

«Отлично, но добавить бы еще, где они слушают треки/песни друг друга», — предложил reaction36.

Некоторые пользователи забеспокоились, что адекватные «динозавры» скоро кончатся, и шоу закончится, толком не начавшись. Туда ему и дорога, ответил оппоненты.