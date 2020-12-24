Дети становятся жертвами «динамической гимнастики». Почему россияне доверяют сомнительным массажам, хотя ребенок плачет

Видео с новосибирским массажистом, который зажимал коленями голову ребенка и крутил его на 180 градусов, шокировало пользователей Сети. Снимал происходящее, вероятно, кто-то из домочадцев. В России родители периодически приглашают таких сомнительных специалистов, хотя врачи и предупреждают, что это может быть опасно для жизни малышей.

Правоохранительные органы уже задержали массажиста из Новосибирска, им оказался 61-летний медбрат на пенсии Михаил Махнев. Его заподозрили в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Сам мужчина объяснил, что считает процедуру неопасной, таким образом он пытался исправить малышу искривление шеи.

Полиция попросила зрителей видео присмотреться и вспомнить, не прибегали ли они к услугам этого массажиста — скандальная запись была опубликована еще в конце октября. Одна из пользовательниц Сети написала, что с ее ребенком он делал то же самое, поэтому от дальнейшей работы со специалистом она отказалась.

«Дядя показал кучу сертификатов и дипломов, но после третьего сеанса я попрощалась с ним — он творил то же самое! Я в шоке была! Ребенок истерил и орал весь сеанс! А в конце будто обмякший был. Я рыдала. Молюсь, чтобы эти три сеанса не отразились на здоровье ребенка негативно», — написала она.

Другая рассказала о том, что в арсенале массажиста есть и другие опасные методики: он якобы ставит детей на ноги уже с полугода, с двух месяцев присаживает на руку. В столь раннем возрасте дети еще не готовы к таким нагрузкам.

«Отказалась от услуг, когда начал вытворять подобное с моей второй полуторамесячной дочерью, уверяя, что если ребенок истошно орет при массаже, это норма, а мать тряпка, если переживает при этом», — поделилась женщина.

Советская методика

Сам Махнев, по информации портала «Сибкрай», объяснил, что более 30 лет делал массаж детям в местных медучреждениях, а родители доверяли его опыту. Методику он назвал уникальной, по его словам, она основана на советских наработках по динамической гимнастике.

«Данное упражнение исправляет кривошею — это дефект шеи у грудничков, который особенно часто встречается у недоношенных младенцев. <…> Ребенка специально нужно держать в таком положении, чтобы размять только кивательную мышцу. После 10 сеансов все исправляется», — уверен он.

Плачут дети во время такого массажа, по словам Михаила, «не от боли, а от удивления».

«Даже хирурги бьют ребенка по попе со страшной силой перед операцией на сердце. Ягодицы берут на себя отток крови, но такая необходимость спасает ребенку жизнь. А бешеные мамашки увидели бы такое — убили бы», — заявил массажист.

Потом показания мужчина изменил. В эфире НТВ он рассказывал, что на видео не живой ребенок, а кукла, а звук плача наложен его конкурентами, которые завидуют идущему в гору бизнесу пенсионера.

«Это появилось сразу после того, как я объявил о намерении открыть кабинет. Там и не я, и не ребенок. Там кукла, на которой обучают массажу. Звук наложен», — говорит он.

За массажиста вступилась мать малыша с видеозаписи, она утверждает, что ее дочь плакала «не особо, в некоторых моментах». «Ну ребенок есть ребенок. У меня старшая дочь больше плакала в обычной поликлинике у массажиста», — вспоминает женщина.

Немедицинский подход

Педиатр Наталья Уклеина объяснила «360», что подобный массаж абсолютно противопоказан детям и никакой методикой не объясняются.

«Такой массаж делать нельзя. Очень высока вероятность возникновения вывихов, растяжений и других травм у ребенка — у них мышцы подвижные, но еще совершенно не окрепшие. За конечности поднимать ребенка вообще противопоказано», — отметила Уклеина.

Она добавила, что во время массажа не должно быть никаких резких движений, особенно когда речь идет о шейном отделе позвоночника.

Главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО), где якобы ранее работал Михаил, Елена Губина рассказала, что сначала не могла поверить, что на видео настоящий ребенок.

«Если это не фейк, то методика не имеет вменяемого объяснения. Не буду утомлять медицинскими терминами, почему это недопустимо. Просто представьте, что это ваша голова зажата в гигантских коленях», — объяснила она «Сибкраю».

По словам врачей, якобы распространенная методика динамической гимнастики, на которую ссылался пожилой массажист, не имеет доказанной эффективности, а потому ее следует относить к народной медицине.

Не первый случай

Адептов подобного подхода, как показывает практика, довольно много. В конце сентября этого года полиция задержала родителей, которые похожим образом «тренировали гибкость» своего малыша. Тогда молодой отец на камеру раскручивал младенца за ножку. Маленькая дочурка при этом, в отличие от ребенка на видео с массажистом, не плакала.

Другой громкий случай произошел в июне этого года в Днепропетровской области, там воспитательница детского дома тоже трясла ребенка за ноги, держа вниз головой. Полиция ничего сделать не смогла, так как манипуляции признали элементом физкультуры.

В 2019 году в Малайзии россияне снова отличились: местная полиция задержала родителей, которые размахивали своим годовалым ребенком, держа его за ногу. Тогда мужчина тоже смог убедить правоохранителей в безвредности и даже полезности процедуры.

В 2018 году в Instagram был целый флешмоб, в рамках которого родители выкладывали в Сети снимки, где они держат своих детей за ноги вниз головой. Проблема в том, что некоторые люди, называющие себя врачами, занимаются активной популяризацией так называемой динамической гимнастики (или методики Трунова и Китаева). Однако во всем мире врачи признают, что это может стать причиной «синдрома встряхнутого ребенка», когда дети получают ушибы головного мозга из-за тряски.