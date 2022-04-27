Однополярному миру пришел конец. Как Европа пересматривает свои взгляды на диктатуру США

Спецоперация на Украине, а также реакция США на нее заставили иностранцев задуматься, стоит ли поддерживать Штаты в будущем, не поступят ли с ними так же, как с Россией. Ситуацию усугубляют кризисы во многих странах, вызванные антироссийскими санкциями, а также число и поведение украинских беженцев. В результате американской гегемонии придет конец, уверены специалисты.

Конец диктатуре США и возвращение былой славы РФ

Рассказывает Антон Бредихин,

научный руководитель Центра этнических и международных исследований

Думаю, пример Украины, как и до этого пример Афганистана, который также считался стратегическим союзником США, — пример для ряда европейских стран. И они должны понимать, что США не будут воевать за них, США не будут бороться за них. Максимум, что сделают США, — это заработают на них еще раз деньги. Поэтому, думаю, европейцы получат еще одну пилюлю для более реалистичного восприятия происходящего и сделают определенные выводы. Надеюсь, что очень скоро.

У нас сейчас меняется вся геополитическая ситуация в мире. У нас меняются стратегические союзы, у нас меняются центры принятия решений. Ситуация на Украине — это шаг к большой перезагрузке всего мирового сообщества — как в области политики, так и в области экономики Антон Бредихин.

Будет ли [объявлен] импичмент Джо Байдену, — это вопрос, скорее, к американцам. А то, что будут меняться международные организации. <…> Некоторые из них будут ликвидированы. Будут созданы новые организации или перезагружены уже действующие. Это, конечно, да. Соответственно, у нас будет меняться и расклад в системе интеграции в систему международных организаций.

Это будет многополярный мир, с разными центрами принятия решений, разными союзами и увеличением роли региональных держав. Например, Турция и схожие с ней страны. Россия же займет в этом мире центральное место. В этом я уверен, потому что у нас сейчас происходит возвращение нашей былой славы, наших традиций, нас как экономического центра. И я уверен, что у России будет первое место в новой системе мира.

Как США лишатся власти над остальными странами

Рассказывает Геннадий Подлесный,

директор Центра прикладной социологии и политологии

США усилили свое давление на другие страны после развала СССР

Давление США длится уже долго. Еще до Второй мировой войны США пытались манипулировать другими государствами для обеспечения преференций в своих торгово-экономических делах. Тогда у них еще не было таких больших возможностей пытаться манипулировать государствами в их внешнеполитической сфере.

После того, как СССР прекратил свое существование, у США появилась реальная возможность диктовать другим государствам, что им нужно делать, чего им делать не нужно, потому что исчез огромный сдерживающий фактор в виде СССР. И мы сейчас пожинаем плоды политики США за последние как минимум 80 лет. Просто сейчас эта политика приобрела более открытый характер, потому что западные лидеры находятся под полным контролем США.

Европа устала от давления США и не хочет страдать из-за Украины

У США существует множество неофициальных способов давления на зарубежных лидеров — через счета в банках, через недвижимость. Понятное дело, что все лидеры стран имеют возможность каким-то образом секретить свою недвижимость, секретить свои счета. И США — в силу того, что финансовая система находится под их полным контролем, — понимают, где хранят деньги и где недвижимость практически всех лидеров государств, которые хранят деньги в валюте.

Может быть, что-то там в национальной валюте прячут в подвалах или слитки золота, но все остальное, что не является рупиями, форинтами — все контролируется США. Поэтому они имеют возможность очень четко объяснить любому лидеру — будь то Олаф Шольц, будь то Эммануэль Макрон, — что он может не только лишиться этих денег и всего, что у него есть, он может быть скомпрометирован.

От ситуации с Украиной устали все. Устал истеблишмент, устали простые люди. Они не понимают, почему должны терпеть неудобства и впадать в бедность из-за того, что происходит на какой-то там Украине Геннадий Подлесный.

Смена политической элиты на Западе

Это приведет к тому варианту, который просматривается уже давно: так называемые ножницы. Речь о том, что отвечает национальным интересам и отвечает интересам большинства населения, и то, что нужно крайне небольшой части граждан той или иной страны, но обладающей властью. И вот эти «ножницы» все больше и больше расходятся. В результате в той же Германии в ближайшие, может быть, даже месяцы развалится правящая коалиция. У Макрона будут проблемы с левым движением, которое будет набирать обороты.

США изнутри раскалываются. Там партийный раскол стал уже более глубоким. Это уже не просто клан с кланом бьются. Здесь уже и так называемые народные массы подключились. Они уже размежевались между двумя партиями, и, соответственно, это раскалывает Америку.

Не исключено, что дальнейшее раскалывание общей национальной идеи, которая была, что Америка — для американцев, приведет к тому, что целый ряд штатов заявят о том, что хотели бы быть самостоятельными государствами: Флорида, Техас, Филадельфия. Там есть достаточное количество штатов, где так называемые сепаратистские идеи были, есть и всегда будут.

Союз России с Китаем и Индией как первый шаг к ослаблению США

Страны, конечно, устали от диктата США. Находиться все время под колпаком спецслужб США некомфортно. И тот же Шольц, а также Макрон и все остальные были бы весьма рады, если бы им удалось избавиться от этой назойливой «опеки» США. Но пока они этого сделать не могут.

Должен быть договор о дружбе, взаимопомощи между Россией и Китаем. Если к этому договору присоединится Индия, то это уже половина мира. С точки зрения экономики, человеческого потенциала и так далее. Это будет первым камнем, который покатит вниз всю нынешнюю сложившуюся систему миропорядка Геннадий Подлесный.

Второе — это отказ от доллара. Вся экономика США зиждется на том, что доллар — резервная мировая валюта, что его можно печатать бесконтрольно, допускается эмиссия в неограниченных количествах. И все остальные страны вынуждены платить США за то, что они выпускают пустые бумажные знаки.

Как только произойдет переход на расчеты в национальных валютах, власть США потеряет свою всеобъемлющую составляющую и глобальная долларовая сеть платежей рухнет. Эти два взаимосвязанных явления должны привести к краху того миропорядка, который есть. Произойдет это в ближайшие месяцы или в ближайшие годы, сказать сложно.