«Обязаны знать нашу с вами историю». Как в Подмосковье и по всей России писали «Диктант Победы»

По всей России 3 сентября любой желающий мог проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участники акции написали «Диктант Победы». Как он прошел в Подмосковье и других регионах России — в материале «360».

В Подмосковье «Диктант Победы» написали 85 тысяч участников. В регионе подготовили свыше тысячи площадок — школ, музеев, библиотек. Больше всего участников собралось в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Красногорске.

Здесь планировали встретить символичное число участников — 1418. Ровно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Но гостей оказалось еще больше. Например, 1583-м стал советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган.

Если мы знаем, мы помним. Если мы помним, значит, мы знаем. Историю уже несколько раз пытались переписывать, потому что бумага, по сути, стерпит все. А вот человеческая память — она не пустит туда то, что чуждо, что человек не понимает и не знает Александр Коган.

Диктант на этой площадке написали 1583 человека. Эту цифру даже занесли в Книгу рекордов России.

Но что же вдохновило такое большое количество людей написать «Диктант Победы»? Один из участников, Вячеслав Пернатский, дал свой ответ на этот вопрос корреспонденту «360».

«Я родился за четыре дня до начала войны, а мой папа там погиб. Буквально я родился — и его сразу призвали на фронт, но уже через несколько месяцев он пропал без вести. Поэтому события тех лет очень тесно связаны со мной, моей семьей и любимым городом», — поделился он.

Акция «Диктант Победы» в «Крокусе»

Среди именитых гостей здесь был продюсер военных фильмов Игорь Угольников. Как сказал он сам, пришел для того, чтобы на экранах «не крутили очередную фантастику о войне».

Американцы выиграли войну против советской Красной армии и фашизма — вот такие фильмы будут снимать, если мы не будем снимать свое кино, а это значит, что мы обязаны знать нашу с вами историю Игорь Угольников.

За 45 минут участникам акции потребовалось ответить на 25 вопросов. В прошлом году их было 20, так что нагрузку увеличили. Большое внимание уделили, конечно, и безопасности. Например, парты установили на расстоянии от полутора до двух метров и за каждой сел только один человек.

В подмосковном Можайске площадка была на территория музея-заповедника «Бородинское поле», а в Рузе диктант писали в музее Зои Космодемьянской. Среди участников акции председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Надо было вчитаться в нюансы и вспомнить, что в школе учили, что проходило в последнее время, еще раз анализируя события тех лет из документальных фильмов и прочитанных книг. Надо было выстраивать логическую цепочку Игорь Брынцалов.

Вспомнить историю пришли и те, для кого «Диктант Победы» — страницы их собственной жизни. Участие принимали ветераны Великой Отечественной войны.

В Звездном Городке проверить знания пришли не только жители округа, но и космонавты. Один из них — Юрий Маленченко.

Трудно переоценить значение победы в войне для нашего государства, для каждого человека. И память об этом ключевом событии живет в каждом из нас Юрий Маленченко.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» в Звездном Городке стал Дом космонавтов. В акции участвовали более 60 человек.

«Диктант Победы» по всей России

К масштабной акции присоединились все уголки России. В столице главным местом для «Диктанта Победы» стал Музей Победы на Поклонной горе. Оттуда прямой эфир для участников акции провели певец Родион Газманов, а также ведущие Первого канала Марина Ким и Ирина Пудова.

«Замечательно. Побольше бы таких традиций. Чтобы знали, помнили и не забыли!» — отметил один из подписчиков Газманова под его постом о проведении трансляции.

Но около девяти утра сайт мероприятия подвергся массовой DDoS-атаке. Половину трафика составили роботизированные системы, стремившиеся парализовать работу портала. Из-за этого серверы испытали перегрузку и около часа сайт был недоступен для участников. Затем его работу восстановили, при этом базы данных не пострадали.

В Севастополе вместе с курсантами Нахимовского училища диктант написал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Как сообщил телеканал «Звезда», для этого ему понадобилось 20 минут из положенных 45.

«Мы, как передовой отряд нашего народа, не можем остаться в стороне. Конечно, принимая в этом самое активное участие, в целом за Вооруженные силы пишут диктант на более чем 700 площадках порядка 68 тысяч человек одновременно», — рассказал Картаполов.

За парты в Улан-Удэ сели сотрудники Росгвардии. После прохождения тестов бойцы получили дипломы «Диктанта Победы».

«Очень интересный формат проведения, нужны знания из различных сфер, не только из истории — художественная литература, кинематограф, изобразительное искусство. Такая подача, на мой взгляд, стимулирует интерес к изучению неизвестных фактов о Великой Отечественной войне», — отметил участник акции — начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии подполковник полиции Леонид Погодаев.

Источник фото: 03.rosgvard.ru

А в Северобайкальске свои знания по истории продемонстрировали военные моряки.

К акции присоединились не только военные. Легендарный спортсмен и депутат Госдумы Александр Карелин писал диктант вместе с учащимися школы №2 города Бердска. Перед стартом мероприятия трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе пожелал ребятам успехов в новом учебном году, отмечает издание «Бердск Online».

В Волгоградской области в очной или дистанционной форме диктант написали более трех тысяч жителей на 92 специально организованных площадках. Среди них воспитанники казачьего кадетского корпуса, лицеисты школьники и почетные гости.

Историческими знаниями на Ставрополье блеснули 24 тысячи человек, включая депутатов краевой Думы и губернатора Владимира Владимирова. Присоединились к «Диктанту Победы» и студенты, активисты и ветераны Шурышкарского района Петербурга.