Дикий пляж в Екатеринбурге сделали платным. У людей требуют деньги за спасение от жары

Пришедшая на Урал жара заставила жителей Екатеринбурга спасаться от нее на пляжах. Но попасть на самую популярную площадку около отеля Ramada можно только за деньги. Плату за проход требуют молодые люди, которые не предоставляют никаких документов. Битва за пляж продолжается не первый год.

Оккупация пляжа

Впервые деньги за проход на пляж около отеля Ramada стали брать еще в 2020 году. По данным издания «E1», группа молодых людей выставила забор вокруг площадки и вырыла канаву, чтобы машины не могли проехать.

По словам свидетелей, за проход на территорию требовали по 100 рублей с человека. Самозваные охранники заявляли, что представляют интересы отеля, которому якобы принадлежит территория. Они обещали, что на пляже уберут территорию, поставят туалеты и лежаки. Издание опубликовало видео, где мужчина собирает с посетителей пляжа деньги. При этом никаких чеков или документов он не предоставляет.

В отеле Ramada после звонков обеспокоенных горожан все заявления опровергли. Управляющая отелем Ирина Можаева отметила, что такая ситуация происходит практически каждый год. Неизвестные молодые люди пытаются незаконно заработать на пропусках людей на общественный пляж. Отелю эта территория точно не принадлежит.

«Я связалась с нашей службой безопасности. Мы не имеем к этому отношения точно», — подчеркнула Ирина Можаева.

В 2020 году сотрудники полиции забрали двух мужчин, которые собирали деньги с посетителей пляжа. В ведомстве отметили, что начали проверку, по итогам которой примут решение.

В этом году с наступлением жары неизвестные снова оккупировали пляж. Вместо забора при въезде поставили шлагбаум. Первые сообщения о новом взимании денег появились 16 мая. Цены за проезд повысились до 200 рублей для машин и до 150 рублей для пешеходов. Никаких чеков посетителям также не выдают. В социальных сетях появилось новое видео с места событий.

Те, кто отказывается оплачивать проезд на пляж, сталкиваются с агрессивным поведением со стороны «охранников». Жительница Екатеринбурга не смогла проехать на машине с ребенком к озеру. После отказа платить ее автомобиль заблокировали.

«Перед входом меня встретили трое парней в стиле братков из 90-х, потребовали заплатить за авто и вход. Ни чеков, ни бумаг о законном платном входе не предоставили. Я прошла мимо. Минут через 20 приехали лица кавказской внешности на Infiniti, перегородили мое авто, ходили вокруг нас. Я сообщила в полицию. Только после приезда правоохранителей нас выпустили», — рассказала девушка.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «360» сообщили, что сигналы о незаконном требовании денег за доступ к пляжу поступают регулярно. Полиция на них реагирует.

«Каждый раз на место выезжают сотрудники. По каждому факту проводится проверка. Сообщений много. С наступлением жаркой погоды у нас появились такие факты», — подчеркнули в ведомстве.

По словам местных жителей, после приезда правоохранителей мужчины, требовавшие плату, исчезают на несколько дней, но потом появляются снова. Активизируются они во время выходных, когда количество желающих отдохнуть особенно велико.

В отеле Ramada в беседе с «360» подчеркнули, что их территория заканчивается за 200 метров до пляжа. У земли есть собственный владелец, который несет за нее ответственность.

Спорная территория

Проверку после сообщений о платном доступе к общественному пляжу начала и прокуратура Свердловской области. В ведомстве отметили, что два спорных лесных участка около отеля Ramada передали в аренду некоммерческой организации «Содружество».

В прокуратуре напомнили, что действующий федеральный закон предусматривает свободный доступ для граждан ко всем водным объектам. Так как с жителей Екатеринбурга снова начали брать плату за проезд на пляж, то в ходе проверки ведомство примет меры реагирования к арендатору и оценит работу ответственных за лесной надзор.

Деятельность «Содружества» уже попадала в поле зрения надзорных органов. От организации требовали вовремя платить за арендованные участки, проводить уборку мусора и не ставить там ограничительные элементы.

«По требованиям прокуроров произведена очистка лесных участков от имеющихся свалок, демонтирован автоматический шлагбаум. Кроме того, в судебном порядке между региональным Минприроды и некоммерческой организацией заключено мировое соглашение, предусматривающее уплату всей имеющейся задолженности за аренду лесных участков», — отчитались в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что за выполнением соглашения проследят судебные приставы и региональные власти.