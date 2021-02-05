Диких животных стали чаще замечать в Подмосковье. При встрече лучше фотографировать, чем кормить

В Москве и Подмосковье все чаще появляются дикие животные. Кормить или гладить их не рекомендуется, а вот снять на фото или видео — стоит.

Все больше диких животных замечено в черте городских поселений Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук.

По мнению кандидата биологических наук, блогера-биолога Павла Глазкова возвращению животных способствовал целый ряд факторов.

В беседе с «360» биолог отметил, что в этом году достаточно холодная зима, много снега. Первая причина, которая заставляет диких животных заходить в населенные пункты, это, конечно же, еда.

«Не секрет, что во многих населенных пунктах существует нецивилизованная форма хранения и утилизации пищевых отходов, которые и привлекают животных, а также мышевидных грызунов, которые также могут служить пищей, например, лисицам», — пояснил эксперт.

Иногда бывают гости и пострашнее — например, уральский поселок Яйва этой зимой навестил медведь-шатун. Из-за этого в школе даже отменили занятия, сообщил портал «Непермь». А на сайте Вишерского государственного заповедника рассказали о том, что проснувшийся медведь разнес домик на кордоне Хальсория.

Вторая причина в том, что сейчас на всей планете, и Россия не исключение, наблюдается потепление.

«Это нормальная цикличность в природе раз в 80-100 лет. Изменения климата сказывается на животном мире: виды, которые ранее обитали в южных районах, передвигаются на север. Например, в Ленинградской области видовой состав тех же комаров увеличился с 35 до 40 видов», — сказал Павел Глазков.

Кроме того, численность некоторых видов заметно увеличилась. При этом человек захватывает территорию диких зверей. А ведь у них существуют определенные исторические пути миграции, определенные исторические места обитания. Вот и приходят животные по привычке в знакомые места, а там уже коттеджный поселок.

«Пару лет назад весной в пригороде Санкт-Петербурга в детской песочнице обнаружили трех гадюк. Выяснилось, что зимой был сдан и заселен жилой дом, возле которого поставили песочницу — как раз в месте, где раньше зимовали гадюки. Они обычно с радиуса 3-4 километра сползаются на одно место, уходят в норы и там зимуют, а когда просыпаются весной, еще несколько недель держаться в месте где зимовали. Так что в песочнице они просто грелись на привычном месте», — рассказал Глазков.

Про белок и бобров

Ученый отметил, что появление диких животных заметили не только в Московской области, но и в Москве. Эта тенденция прослеживается по всей России — такие же данные есть по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по Дальнему Востоку и Уралу.

Сегодня в живой природе можно довольно часто видеть бобров — их большие колонии есть в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ и в других поселениях. А ведь в середине XX века этот вид животных спасали по всему миру: в 30-е годы из-за браконьерского вылова бобры были почти полностью истреблены по всей планете.

Но люди вовремя спохватились и начали резко спасать животных. В Советском Союзе для них был даже специально оборудован Воронежский заповедник и открыта новая отрасль в животноводстве — боброводство. Сегодня же этот грызун настолько размножился, что пора задумываться о сокращении его численности.

«За последние 5-10 лет бобры пришли в крупные города: их постоянно видят в Москве-реке, в Санкт-Петербурге есть даже несколько популяций, которые живут прямо в черте города. В 2020 году я даже обнаружил несколько бобров, которые живут напротив Петропавловской крепости. В Челябинске постоянно их видят», — поделился биолог.

Чаще стали видеть и белок. Их численность зависит от шишек. Шишка в этом году уродилась, и животные оперативно отреагировали на увеличение питательной среды: при хорошей кормовой базе грызун может давать потомство не раз в год, а два, бывает даже и три раза.

Подходить не рекомендуется

Если вы видите дикое животное, — сфотографируйте, сделайте видео, но лишь издалека. Эти материалы нужно направить в специальные службы по охране природы (они есть в каждом субъекте страны), указав, где именно вы повстречали зверя. Они разберутся, является ли это животное диким или есть сведения о пропаже, опасно ли такое соседство.

Но ни в коем случае нельзя приближаться к диким животным, предостерег Павел Глазков. Не надо провоцировать зверей. Та же белка может очень сильно укусить — у нее острейшие зубы. Легко может за себя постоять лисица. Бобр способен стремительно и резко прыгнуть на 1-1,5 метра и нанести серьезную, а иногда и летальную травму.

По той же причине не стоит подкармливают диких зверей: многие из них являются переносчиками смертельных для человека заболеваний, например бешенства. Хотя с последним и стараются активно бороться специалисты, разбрасывается корм с вакциной против бешенства. Такое «пищевое вакцинирование» проходит во многих городах и областях страны.

Кроме того, такой прикорм может быть опасен и для самих животных: у них велик риск погибнуть под колесами машин и поездов. Хотя сами животные, разумеется, не против: те же лисы быстро запоминают расписание электричек и подходят к поездам в надежде получить лакомый кусочек.

Если очень хочется поддержать фауну зимой, лучше кормить птиц, уверен биолог. Особенно это актуально нынешней снежной зимой. Но сначала стоит посмотреть в интернете, как правильно делать кормушки и чем именно кормить птиц. Главное — не останавливаться, так как они привыкают к тому, что их кормят.

Павел Глазков выразил уверенность, что с приходом весны часть животных уйдет из пригородов и населенных пунктов: снег растает, проявится кормовая база. Но придут другие — те же бобры, у которых начнется расселение молодняка, появятся перелетные птицы.