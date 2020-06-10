Дикие курицы терроризируют жителей Новой Зеландии. Они лишают людей сна и убегают от облав

Страдают от диких куриц в Западном Окленде. Там сиплое кудахтанье незваных гостей лишает местных жителей сна. Цыплята опустошают сады и огороды. Более того, некоторые новозеландцы жалеют птиц и подкармливают их. Оставленная еда, в свою очередь, привлекает полчища крыс размером с кошку. Это и стало последней каплей. Об этом The Guardian рассказал многострадальный председатель общественного совета в пригороде Большого Окленда Грег Пресланд. Именно ему поручили решить проблему.

«Это возродило старые разногласия в деревне», — отметил он. Некоторые жители Тишерейнджи — пригорода Вайтакере в городе Окленде — считают, что неприрученные куры придают местности причудливый вид. Другие местные видят в них «нечто из фильма Стивена Кинга».

При этом в Тишерейнджи живут менее четырех тысяч человек, на которые приходится порядка 20-30 диких куриц. Получается, в среднем одна курица терроризирует 160 граждан. Но, похоже, пернатые располагаются локально. Так, Пресланд заявил, что «около 15» птиц поселились в 50 метрах от его дома.

Люди лишились сна и своими глазами увидели разрушенные окрестности. Все вместе это заставило некоторых по-настоящему ненавидеть диких кур Грег Пресланд.

Мужчина добавил, что птицы также нанесли вред корням деревьев каури. Это самый крупный и один из древнейших в Новой Зеландии видов деревьев.

По словам Пресланда, проблема с дикими пернатыми началась в 2008 году, когда один из местных жителей выпустил в деревне двух одомашненных кур и те начали жить самостоятельно. С тех пор количество птиц увеличилось, достигнув 250 в 2019 году. Местные власти разработали план по плавному отлову и переселению птиц. В пригороде решили устроить облаву и установили большие сети в разных частях окрестностей.

«Это было крайне сложно, потому что жители хотели избавиться от них, но не навредить им», — сказал Пресланд.

На случай непредвиденной ситуации неподалеку даже дежурил ветеринар, который должен был проверить цыплят и убедиться, что они в порядке. Пернатых планировали отправить на ферму.

В Сети, естественно, пользователи успели пошутить над планом по захвату куриц.

Но некоторые особо хитрые птицы не попались в ловушку. Позже вмешались пандемия COVID-19 и последующие ограничительные меры, из-за которых слежку за беглецами приостановили. А после локдауна выяснилось, что птицы вернулись в пригород с подкреплением.

«Есть очень добродушная местная, которая кормила их и продолжает это делать, так что количество куриц снова растет. Я знаю, кто это, и не могу заставить ее остановиться. Я пробовал», — отметил Пресланд.

Теперь усилия по поимке птиц планируют удвоить, хотя некоторые раздраженные происходящим местные уже предлагают просто отправить их в местную компанию по производству замороженного мяса.

Режим ограничений действовал в стране 75 дней. По данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, за весь период пандемии в стране заразились чуть более тысячи человек.

Дикие животные заполнили города

Однако государство, расположенное на островах с вулканами и ледниками, не единственное, которое дикие животные облюбовали в период пандемии. Так, в Уэльсе (Британия) стадо примерно из 122 кашемировых коз заполонило центр курортного городка Лландидно. Парнокопытные спокойно разгуливали по опустевшим улицам и ощипывали сады и клумбы жителей.

В Италии, в провинции Тренто, местных жителей попросили оставаться дома и не выкидывать мусор ночью. Отходы могут привлечь внимание самого разыскиваемого в стране животного — дикого медведя, которого считают опасным. Летом прошлого года хитрец сбежал из специального загона и улизнул от охотников.

Во Франции, в водах национального парка Каланки, ближе обычного заметили родственников синего кита — финвалов. В австралийском городе Аделаида заметили кенгуру, беззаботно прыгающего по центральному деловому району. А в национальном парке Крюгер в ЮАР львы, которых ранее не видели даже вблизи дорог, дружно разлеглись прямо на пути, по которому до пандемии ездили туристы.