Диджей Сергей Бабин погиб в Крыму. Его жена считает, что музыканта можно было спасти

Диджей Сергей Бабин, выступавший под псевдонимом mr. Basic, погиб в Крыму после нападения пьяных туристов. После удара камнем по голове он упал и больше не вставал — в скорой диагностировали черепно-мозговую травму. Музыкант умер спустя неделю.

Роковое нападение произошла около двух часов ночи 8 сентября. После нескольких выступлений на разных фестивалях, как рассказала «360» вдова Сергея Бабина Яна, супруги остановились у знакомых в отеле в Евпатории, в селе Поповка. Там они должны были дождаться своего вылета — он был назначен на 8 сентября.

Случайная жертва пьяного нападения

Яна и Сергей сидели с друзьями в предбаннике у входа в отель, когда трое неизвестных без стука вошли в помещение. Незваные гости были в нетрезвом состоянии, одна из девушек в компании попросила их уйти.

«Они пьяные были, но никто с ними не ссорился. Они вышли, и через 20 секунд разбилась стеклянная дверь, в которую они заходили», — рассказала Яна.

Хозяин гостиницы вышел, чтобы найти хулиганов, но они уже были за забором. «Поговорить» мужчина пошел с перцовым баллончиком, за ним пошли и остальные, кто был в предбаннике.

«Когда мы все подошли, они начали угрожать нам и говорить, что „мы вас всех убьем“, „мы знаем, где вы все живете“», — рассказала она.

Хозяин гостиницы распылил перцовый баллончик в лицо двум нетрезвым мужчинам, третий начал кидать в компанию деревянный настил и камни. Один из булыжников попал в Сергея Бабина. Музыкант упал, а злоумышленник скрылся.

Конфликт попал на видео.

Халатность врачей?

Яна рассказала «360», что у ее супруга было «ужасное кровоизлияние». Медики диагностировали сложную черепно-мозговую травму, на месте оказали необходимую помощь и срочно увезли в больницу.

Спустя несколько часов в больнице, по словам Яны, Сергея Бабина подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Спасти музыканта не удалось — он скончался спустя неделю.

При этом супруга музыканта уверена, что можно было спасти Сергея. О том, что происходило в приемном покое и больнице, она рассказала в своем Instagram. По ее словам, врачи не восприняли всерьез произошедшее с Сергеем, поэтому он и погиб.

«Сереже провели обследование (рентген, КТ). Я была рядом с ним одна, умоляла о быстрой помощи. Но они не верили, что было серьезное кровоизлияние! Они его оставили на шесть часов без помощи», — написала Яна.

Потом его срочно увезли в реанимацию. По словам Яны, врач в больнице не предпринял всех необходимых действий для того, чтобы спасти ее мужа.

«Нужно было просто его согласие и запрос начальству, но он не хотел, так как боялся за себя», — написала Яна.

При этом она отметила, что сейчас стала появляться информация о том, что сам Сергей якобы участвовал в драке. Но Яна уверена, что в перепалке и тем более потасовке ее супруг не участвовал, он был очень неконфликтным человеком, а все произошедшее было нападением. Вдова попросила всех подписчиков и фанатов не верить слухам и жаловаться на такие сообщения.

Яне удалось заснять происходившее на телефон, полиция уже нашла всех троих нападавших. Двое из них дали подписку о невыезде, третий, которого подозревают в убийстве, находится в СИЗО. На него уже завели уголовное дело. Жена задержанного якобы предлагала вдове музыканта деньги, но она отказалась.