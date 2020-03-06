Диагнозы детей с раком из регионов будут проверять в Москве. Так попытаются убрать ошибки

Детские онкологи в регионах должны будут в обязательном порядке отправлять анализы в Москву для перепроверки. Распоряжение уже дал Минздрав. Вызвано это высоким процентом ошибок в диагнозах. Также врачи сомневаются в качестве отечественных препаратов.

Минздрав дал распоряжение Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачева создать регламент обязательной перепроверки анализов пациентов региональных онкологических больниц, чтобы уменьшить вероятность ошибки в диагнозе. Проще говоря, теперь биоматериалы из региональных онкологических больниц надо будет отвезти в Москву, прежде чем поставить окончательный диагноз.

К чему ведут диагностические ошибки

Диагностические ошибки — это действительно беда российской медицины. НМИЦ сообщил, что в регионах почти треть диагнозов оказываются ошибочными — неутешительная статистика. А в случае с онкологическими заболеваниями цена ошибки особенно высока.

Неправильный диагноз приводит к неправильному лечению. В такой ситуации оказался, например, житель Пензы, которому пару лет назад ошибочно диагностировали рак четвертой степени, запустив при этом лечение остеопороза. В итоге мужчина получил инвалидность первой группы. Правда, в прошлом году он смог отсудить 90 тысяч рублей у медучреждения, но здоровье уже не вернешь.

А вот у пациентки пермской больницы, наоборот, не заметили злокачественную опухоль, пока она не дошла до четвертой степени. Пострадавшая решила также обратиться в суд. Заседание пока не состоялось, а сама женщина все еще находится на инвалидности.

Возможно ли исключить человеческий фактор?

В регионах хуже обстоят дела с техническим обеспечением и подбором специалистов — все-таки не стоит забывать, что в Москве зарплаты врачей существенно выше.

Профессор Института детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра Тимур Шароев заявил, что ключевую роль в медицине играет человеческий фактор, поэтому перепроверка анализов — необходимая мера. Но и к ней нужно подходить с умом.

Даже «второе мнение» не застрахует от ошибки, если проверка будет проходить без соблюдения необходимых стандартов. Качественный анализ должен проходить на нескольких уровнях, включая микроскопическое исследование тканей и молекулярно-генетическое исследование. А для всего этого нужно оборудование, которое есть далеко не во всех московских центрах.

Лекарственный вопрос

То же самое касается и тестирования препаратов, которое потребовали от Росздравнадзора. По мнению врачей, старые отечественные препараты, которые используют при лечении онкологии, могут быть токсичны и небезопасны. Нужно проверить, насколько они соответствуют международным стандартам. Но, опять же, по словам Шароева, здесь все зависит от специалистов, которые будут эти препараты тестировать. К сожалению, не все учреждения Москвы располагают профессионалами нужного уровня.

Возможно, врачам в регионах не пришлось бы использовать устаревшие препараты сомнительного качества, если бы не было ограничений на ввоз иностранных лекарств. С предложением о частичном снятии этих ограничений уже выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Но эту инициативу еще должны рассмотреть в Минздраве, Минфине, а также в Федеральной антимонопольной службе.

Пока же вынуждены констатировать, что даже меры, предложенные НМИЦ, существенно проблему не решат.