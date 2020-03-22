Диагностика развенчала мифы. Коронавирус оказался опаснее, чем считалось

Как ни старалась ВОЗ, пандемия коронавируса вызвала панику среди жителей всей планеты. Как всегда в таких случаях, появились различные мифы о новом возбудителе. При этом он, несмотря на усилия всего мира, пока еще мало изучен. Каждый день появляются новые факты, опровергающие слухи.

Возвращенная инфекция

Коронавирус может проявляться снова у вылечившихся после инфекции пациентов. Его обнаружили при повторных анализах.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что прошедшие лечение пациенты в ходе тестирования показывали отрицательный результат на наличие коронавируса в организме. Однако когда через некоторое время у них снова брали биоматериал, то тест снова давал положительный результат.

Мелита Вуйнович пояснила, что пока это только отдельно взятые случаи. Для того, чтобы понять природу этого явления, нужно собирать образцы у всех выздоровевших пациентов и делать это надлежащим образом.

«Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, нам нужно больше эпидемиологических данных, чтобы сделать какие-либо выводы о характере распространения вируса», — пояснила она.

Пока же можно сделать вывод, что до появления вакцины следует соблюдать необходимые меры для того, чтобы защитить себя. Антитела вырабатываются не у всех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Расширенные группы риска

Коронавирус смертельно опасен для всех людей. Вне зависимости от возраста. Несмотря на то, что данные по многим странам показывает, что большая часть случаев заболевания приходится на людей старше 50 лет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал официальное обращение ко всем молодым людям.

«Вы не непобедимы. Этот вирус может на несколько недель отправить вас в больницу или даже убить вас. Даже если вы не заболели, останьтесь дома, это станет спасением жизни кого-то еще», — заявил он.

Его слова подтверждаются данными американской статистики. Массовая диагностика населения США показала, что 20% всех госпитализированных с коронавирусной инфекцией — это люди в возрасте от 20 до 44 лет. Из них 4% попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, опасен коронавирус и для детей. Несмотря на то, что раньше считалось, что у малышей имеется иммунитет, новые исследования китайских ученых выявили более двух тысяч случаев заболевания у дошкольников. Однако большинство перенесло его достаточно легко. Но 6% детей оказались в отделении в интенсивной терапии. Также были смертельные случаи.

Большое количество зараженных пенсионеров эксперты объяснили тем, что у них есть достаточное количество сопутствующих заболеваний. Ослабленный иммунитет не может справиться с еще одним противником.

Источник коронавируса

Теории заговора — постоянные признаки любой паники. По Сети давно ходят слухи, что коронавирус — это искусственно выведенное биологическое оружие. Эту информацию опровергают ученые.

Группа биологов опубликовала в журнале Nature Medicine свой доклад, который исключил искусственное появление возбудителя. Авторы напомнили, что коронавирусы существуют давно и уже приносили беды человечеству, когда вызывали атипичную пневмонию в Азии и ближневосточный респираторный синдром в Саудовской Аравии.

Ученые изучили геном нового вируса, который выложили в открытый доступ китайские ученые. В частности, их заинтересовали шипы, которыми коронавирус цепляется к клетке. Один из ключевых компонентов этого шипа — это рецептор, который настолько эффективно используется для захвата клеток человека, что он мог появиться только эволюционным путем.

Это же доказывает то, что для искусственного выведения такого вируса специалистам понадобилась бы его молекулярная структура.

Однако новый коронавирус уникален и непохож на остальные, которые ранее поражали человечество.

Сходство у него есть только с коронавирусом, который находили у летучих мышей. Но, по мнению ученых, перед тем как попасть к человеку, вирус мутировал в организме еще одного «хозяина». Они не исключили, что это были панголины — похожие на броненосцев ящеры.



Если эта версия подтвердится, то в будущем возможно появление новых штаммов коронавируса, которые могут вызвать новую пандемию.