В Орехово-Зуеве во время празднования своего дня рождения погибла первокурсница. Девушка болела сахарным диабетом, но из стеснения никому об этом не рассказывала. Когда на дачной вечеринке с алкоголем ей стало плохо, помочь не смогли, а приехавшая скорая констатировала смерть.

Студентка подмосковного колледжа собрала друзей на свой день рождения на даче у дедушки. Компания веселилась и выпивала, но на второй день празднования имениннице стало нехорошо. Девушку отвели в комнату, чтобы она отдохнула — подумали, что перепила. Но все оказалось намного серьезнее.

Семнадцатилетняя жительница Орехово-Зуева стеснялась рассказать друзьям о том, что у нее был сахарный диабет. Никто из ее однокурсников о диагнозе не знал, а потому ребята и не догадались вызвать скорую раньше.

Lifе сообщил, что на праздновании вместе с молодежью находился и дедушка погибшей — сайт утверждает, что он выпивал вместе с гостями. Родители погибшей, по данным издания, не знали о большом праздновании: девушка сказала им, что переночует у подруги.

Только утром воскресения один из гостей заметил неладное: именинница не приходила в сознание. Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть. По некоторым данным, гости вечеринки сообщили полиции, что уехали за лекарствами для подруги, а вернувшись, нашли ее мертвой. Однако следствие предполагает, что студенты могли знать о смерти девушки и уехать, опасаясь последствий.

Следственный комитет ведет проверку. По предварительным данным, причиной смерти стали пропущенные инъекции инсулина.

Добрая и заботливая

Однокурсник погибшей девушки Максим рассказал «360», что день рождения у нее был еще 20 января, а праздновать она собиралась на выходных. На неделе ребята мельком перекинулись приветствиями в коридоре, ничего необычного не происходило. Максим отметил: о том, что у его однокурсницы был диабет, он узнал только после ее смерти.

Другой студент колледжа, четверокурсник Роман добавил, что погибшая была очень приятной и хорошей девушкой, всегда была приветлива и всем помогала. Он сказал, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

Источник фото: соцсети

«Девочка мне сразу показалась хорошей, доброй, отзывчивой. Заняла через некоторое время руководящую должность студенческого совета по волонтерству — волонтерством занималась. По общению она очень хорошая была: что ни просят, всегда помогает. У них и выездные мероприятия были, они ездили помогали в какой-то город старушкам», — рассказал Роман.

О том, что у нее был диабет, Роман тоже узнал только постфактум. По его словам, девушка производила впечатление ведущей здоровый образ жизни — только курила. О том, что она употребляет алкоголь, Роман не мог и подумать.

Алкоголь при диабете

Вред спиртного

Доцент кафедры эндокринологии первого МГМУ имени Сеченова, врач-эндокринолог, телеведущая Олеся Гурова объяснила «360», что употреблять алкоголь при сахарном диабете может быть очень опасно прежде всего из-за того, что нет универсальных рекомендаций: разные виды алкоголя по-разному сказываются на процессах в организме. Поэтому зачастую врачи советуют диабетикам и вовсе отказаться от спиртного.

«Здесь все зависит от того, что и сколько человек будет пить, будет ли у него физическая нагрузка при этом, что он будет есть. История с сахаром может развиваться совершенно по-разному», — уверена она.

Небезопасные дозы

У разных видов алкоголя для пациентов с диабетом есть так называемые небезопасные дозы: для крепкого алкоголя — 75 граммов, для более сладких напитков типа вин или ликеров хватит одного бокала, а для пива — 300 граммов. После этого организм может начать выдавать неадекватную реакцию. Такие небезопасные дозы, которыми следует строго ограничиваться, кажутся многим слишком маленькими, поэтому некоторые диабетики тоже предпочитают не пить.

«Самое правильное — пройти обучение, узнать механизмы действия разного алкоголя и в каких ситуациях как его можно употреблять», — отметила врач.

Влияние на сахар

При этом Гурова объяснила, что крепкий алкоголь обычно снижает уровень сахара в крови, поэтому его нужно обязательно закусывать «медленными углеводами». Если этого не делать, есть риск развития гипогликемии и гипогликемической комы. Врач также объяснила, что основными симптомами низкого сахара являются потливость, головокружение, резкое потемнение перед глазами, резкое чувство голода, дрожь в руках, предобморочное состояние, бледность кожи.

Сладкий алкоголь, наоборот, повышает уровень сахара в крови, так как эффект сахара оказывается сильнее эффекта спирта. В таком случае есть риск гипергликемии. Для повышенного сахара характерна сильная жажда и учащенное мочеиспускание, но эти симптомы легче не заметить. Оба состояния — как низкий, так и высокий уровень сахара в крови — опасны для здоровья человека, сказала Гурова.

На пороге комы

Врач также подчеркнула, что при себе диабетикам всегда необходимо иметь аппарат для измерения уровня сахара в крови — глюкометр, так как симптомы изменения уровня сахара могут быть смазаны и чувствоваться нечетко.

При этом не брать с собой на различные мероприятия инсулин или сахаросодержащие таблетки для людей с первым типом диабета очень опасно. Гурова объяснила, что без инъекций уже через четыре-пять часов у человека с этим заболеванием начинает развиваться состояние, которое может привести к коме.