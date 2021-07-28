Забили палками и повесили во дворе на дереве. Родственники в Индии убили 17-летнюю девушку за джинсы

Страшная история с подростком произошла в Индии: 17-летнюю девушку Неху Пасван до смерти забили палками ее же родственники. Как сообщил телеканал BBC, им не понравился стиль одежды юной девушки.

Мать убитой девочки рассказала, что таким образом ее дочь придерживалась религиозного поста. Она по своим причинам надевала вечером топ и джинсы, чтобы в таком виде выполнить свои ритуалы. Но вид Неху в этой одежде очень не понравился ее бабушке и дедушке.

Сначала внутри семьи разгорелся жестокий спор, а потом родственники начали бить Неху. По некоторым данным, в избиении участвовал и дядя. Все обозлившиеся члены семьи колотили девушку палками. Когда стало понятно, что травмы у Неху очень серьезные, ее пообещали отвезти в больницу. Но маму девочки не пустили сопровождать дочь до врачей.

Финал трагической истории стал ясен утром. Во дворе прямо на дереве было обнаружено тело. Это оказалась погибшая Неху. Вряд ли родственники действительно довезли девушку до больницы.

Индийские правоохранители завели уголовное дело в отношении 10 человек. Среди них множество родственников Неху идаже водитель автомобиля. Всех подозреваемых задержали. Мама девочки поделилась, что ее семья пыталась заставить Неху бросить школу и травила ее за нетрадиционную одежду.

Ранее жуткая история в Индии произошла с 7-летней девочкой. Ее похитили преступники, два дня пытали и в итоге убили. Тело ребенка нашли в поле с отрезанной рукой и выбитым глазом. Отсутствующие части тела полиция так и не нашла.

Выяснилось, что девочка шла с мамой по делам. Она захотела пить, и мать пустила ее к колонке с водой. Когда ребенок не вернулся, женщина подняла тревогу. Девочку несколько дней искали родственники, соседи и полицейские.

Подозреваемыми стали двое работников компании сотовой связи, которые были сторожами около соседней с местом трагедии вышки.