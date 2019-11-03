Девушки в рекламе показали усы на лице. Так бренд призвал покупателей к благотворительности

Производитель средств для бритья Billie опубликовал новый рекламный ролик, в котором показал девушек с усами. И, как утверждают в компании, это не просто реклама. В ролике производитель преследовал сразу две цели, которые должны улучшить мир. Каким образом видео поможет не только женщинам с растительностью на лице, но и мужчинам — в материале «360».

Неожиданная реклама

Компания Billie занимается продажей бритвенных станков, а также лезвий и прочих средств для бритья. Во вторник, 29 октября, она опубликовала неожиданный ролик. Внимание пользователей в рекламе привлекли актеры. Если в обычной рекламе производителя бритв главные роли отдают мужчинам, то в ролике Billie приняли участие женщины. И они демонстрируют, что и у них на лице тоже есть растительность.

Источник фото: Billie/YouTube

Девушки гордо позируют и рассказывают о себе и о своей внешности.

«У наших волос есть очень важное объявление: у женщин тоже есть усы. Мир может не знать об этом, потому что мы многое делаем, чтобы скрыть их», — произносят девушки в ролике.

Бодипозитив и благотворительность

Новый ролик Billie, по сути, продвигает идею бодипозитива, которая в последнее время стремительно набирает популярность. Видеозапись демонстрирует, что у женщин, как и у мужчин, на лице тоже могут быть усы — и это нормально.

Источник фото: Billie/YouTube

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В интервью изданию Daily Mail соучредитель компании Джорджина Гули рассказала о том, какой смысл вкладывался создателями ролика в рекламу. По ее словам, в той или иной степени волосы на лице есть у всех, но о них никто не говорит. Исключение составляют те случае, когда нужно незаметно от них избавиться, отметила соучредитель Billie.

Компания предлагает перестать замалчивать о существовании волос на лице женщины. Более того, в Billie предлагают прекрасной половине даже отложить бритву, чтобы отрастить усы.

«Мы надеемся побудить женщин чувствовать себя более комфортно с волосами над верхней губой. Мы потратили всю свою жизнь на то, чтобы скрывать их, и хотим, чтобы современные женщины могли не стесняясь ходить с ними, если захотят», — отметила Джорджина Гули.

Ролик был опубликован в конце октября — прямо перед началом месяца, который активисты называют movember («мовембер», «усабрь» или «небритябрь»). И девушки на видео именно об этом и рассказывают.

«Мовембер»

«Мовембер» в Аделаиде (Австралия) ввела в 1999 году группа молодых людей. Это вид фандрайзинга, при котором мужчины каждый год в ноябре специально отращивают усы, а также в течение всего месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с мужскими болезнями, среди которых, например, рак простаты.

Источник фото: Billie/YouTube

Помощь также оказывается организациям, которые занимаются проблемами депрессии и биполярного аффективного расстройства. Оба этих заболевания часто встречаются у мужчин, но они редко бывают диагностированы, поэтому со стороны врачей практически не подвергаются лечению.

Теперь, после выхода ролика Billie, к этому флешмобу могут присоединиться и женщины. Таким образом компания предлагает своим покупателям обоих полов жертвовать денежные средства, которые будут направлены в фонды «мовембера».