Порноактер и насильник по совместительству? Новые девушки обвинили Рона Джереми в домогательствах

Следствие узнало, что пострадали еще 12 женщин, а также девочка-подросток. Новые случаи всплыли через два месяца после прошлого разбирательства, когда Рона Джереми обвинили в изнасиловании трех женщин и сексуальном насилии над четвертой.

Рон Джереми не признал себя виновным ни по новым, ни по предыдущим эпизодам.

«Мне не терпится доказать свою невиновность в суде! Спасибо всем за поддержку», — написал он в Twitter.

По данным прокуратуры, одну из жертв мужчина изнасиловал инородным предметом, другую принудил к оральному сексу. Обвинение считает, что шесть лет назад Джереми совершил насилие над 25-летней девушкой «в доме в Западном Голливуде», а три года назад его жертвами стали две женщины 33 и 46 лет в баре там же. В этом же баре летом уже прошлого года звезда порноиндустрии изнасиловал 30-летнюю девушку.

Шум вокруг знаменитости в сфере взрослого кино поднялся весной. Тогда более 10 представительниц прекрасного пола обвинили мужчину в домогательствах и изнасилованиях. Среди жертв оказалась порноактриса Дженис Гриффит, которая рассказала свою историю знакомства с Джереми. По ее словам, когда она была еще подростком, актер «облапал» ее. При этом он игнорировал попытки девушки убрать руки обидчика с промежности, а сам был пьян. Другие дамы также отметили, что актер трогал их и занимался с ними фингерингом без согласия.

«Мужчины, которые совершают такие преступления, должны быть наказаны за свои действия, но, к сожалению, законодательная система работает таким образом, что доказать причастность к сексуальным преступлениям очень тяжело. Это должно измениться», — заявила порноактриса Таша Рейн.

Среди жертв Джереми оказались не только его коллеги из порноиндустрии, но и представительницы СМИ. После рассказов девушек и обнародования информации о сексуальном насилии актеру закрыли вход на престижные мероприятия в сфере порно. Несмотря на это, 67-летний мужчина до сих пор периодически снимается в новых фильмах, а многие поклонники его творчества попросту игнорируют обвинения в адрес любимого актера.

С учетом новых обвинений количество предполагаемых жертв актера увеличилось до 17. Их возраст от 15 до 54 лет. Все случаи произошли в течение 16 лет. Если суд признает Джереми виновным, ему будет грозить пожизненное лишение свободы.