Девушки готовы раздеться ради красивой жизни в Дубае. «Съемки» часто заканчиваются трагично

В Дубае полиция арестовала группу людей, устроивших откровенную фотосессию на балконе одного из небоскребов. Российское консульство утверждает, что среди арестованных лишь один гражданин России. Мужчина клянется, что случайно оказался среди обнаженных красоток, одна из которых отдаленно похожа на дочь российского олигарха.

Белым днем в одном из небоскребов Дубая группа раздетых барышень позировала для фотосессии. Видеосъемку процесса разместили в соцсетях соседи, которые наблюдали из своего номера за полностью обнаженными женщинами. Порядка десятка девушек позировали, выстроившись в ряд на балконе здания.

Героев видео арестовала полиция. По местным законам нарушителям благопристойности грозит штраф или до полугода тюремного заключения. Первые известия сообщали, что организатором съемки для некоего израильского сайта выступил гражданин России. А участвовавшие в ней девушки — гражданки России, Белоруссии, Украины и Молдавии.

Между тем одна из задержанных в Дубае девушек похожа на дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира Национального корпоративного банка, рассказал Telegram-канал Mash. Однако в генконсульстве России в ОАЭ уже заявили, что среди задержанных в Дубае девушек нет россиянок. Сама Воронина заявила, что планирует подать иск о клевете.

Версии происшествия

Гражданин России действительно был задержан по подозрению в организации голого мероприятия. Глава IT-компании Алексей Концов утверждает, что он был в отеле исключительно как турист, отдыхал в номере, случайно увидел интересную тусовку и решил присоединиться. Сейчас россиянина пытаются освободить при помощи юристов, консульства и МИД, рассказал Telegram-канал Baza.

В СМИ появилась информация, что встречу с раздетыми девушками организовали для очень влиятельного гражданина ОАЭ, близкого к местным шейхам. При этом бюджеты у мероприятия были средние: каждая участница получает не более полторы тысячи долларов в сутки, рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в эскорт-кругах.

А связанная с государственными структурами газета National сообщила, что это был рекламный трюк. Правда, издание так и не стало пояснять, кто именно и что конкретно решил так рекламировать в стране с довольно жесткими законами и строгими запретами.

Успех не для всех

При том что многие агенты позиционируют Дубай как спокойный эмират и многие модели стремятся туда попасть, не всем улыбается удача. Например, в 2018 году модель Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна номера отеля, пытаясь спастись от насильника и убийцы: некий бизнесмен пытался уговорить девушку на близость, угрожая ножом.

Девушка чудом выжила после падения с шестого этажа, но получила тяжелые травмы. А после выписки из больницы угодила прямиком в полицию. Бизнесмен заявил, что не нападал на Екатерину, а всего лишь защищался. А по дубайским законам девушке, которая зашла в комнату с мужчиной, веры нет.

Екатерина Стецюк была вынуждена подписать мировое соглашение с напавшим и была депортирована домой. Теперь в спине у девушки титановая пластина, а бывшие подруги охотно рассказывают, что она работала в Дубае вовсе не в модельном агентстве, а в эскортном бизнесе.

Чужие законы

В Объединенных Арабских Эмиратах много запретов. Признаком дурного тона считается, если держать вторую руку в кармане во время рукопожатия. Не рекомендуется рассматривать человека, принимающего пищу, строжайше запрещена свинина. Под строгим запретом интимные отношения без брака.

Мужчинам нельзя появляться в общественных местах в шортах, майках и с голым торсом. А женщинам следует прикрывать шею, плечи, руки и колени, никакой прозрачной одежды и коротких юбок. В общественных местах нельзя появляться в спортивной или пляжной одежде. Но и местную национальную одежду иностранцам носить не рекомендуется.

Перечень того, что еще запрещено, довольно длинный. Это и наркотики, и алкоголь, и съемка личных особняков и дворцов шейхов, и переход улицы в неположенном месте, и многое другое. За какие-то нарушения можно заплатить внушительный штраф, а что-то будет стоить заключения в местной тюрьме.