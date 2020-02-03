Девушка умерла после ночи с бизнесменом. Она вела двойную жизнь, в которую сначала сложно поверить

Молодая девушка умерла после ночи с бизнесменом. Пара познакомилась на свингер-вечеринке в Москве, но решила переместиться в более тихое место. На утро мужчина обнаружил, что его подруга мертва. Журналисты выяснили, что девушка не такая скромная фанатка японских мультиков, как может показаться. Да и свингер-вечеринки для нее — работа.

Кристина занималась озвучиванием аниме. Причем в свои 27 лет делала определенные успехи — у нее были свои фанаты и несколько проектов для озвучки. Для нее это была не просто работа, но и хобби: Кристина была косплейщицей, делала фото в мультяшном стиле.

Недавно девушка отправилась на вечеринку в свингер-клуб. Там она познакомилась с корейским бизнесменом — гендиректором одной из московских компаний. После вечеринки пара решила найти местечко поспокойнее и отправилась в съемную квартиру бизнесмена в Проточном переулке. Судя по видео, пара прекрасно проводила время — оба смеялись и обнимались.

Когда Кристина с другом вошли в квартиру, то продолжили распивать алкоголь. После этого Кристина пошла в душ, а бизнесмен не дождался подругу и уснул. Это было в районе трех часов ночи.

Мужчина проснулся около девяти утра, пошел в душ и увидел в пустой ванне бездыханное тело девушки.

На место приехала полиция. На теле Кристины не было признаков насильственной смерти, поэтому правоохранители предположили, что она умерла от передозировки наркотиков. Следователи начали проверку.

По неподтвержденным данным, бизнесмена зовут Ли Сын Чул. Он является гендиректором компании Lotte Shopping Rus — крупнейшего южнокорейского ритейлера.

Двойная жизнь

Журналисты пообщались с другом погибшей. Он рассказал, что Кристина далеко не так проста как кажется. Она не просто озвучивала аниме, а работала в стриптиз-клубе, в котором он был арт-директором.

«Я знаю, что она работала в стриптиз-клубе, где я был арт-директором, ставил там номера для девочек. С ней я там отработал полгода. Она часто знакомилась с гостями клуба, к ним въезжала за материальную поддержку», — сказал мужчина и добавил, что не знает, работала ли Кристина в заведении в последние дни своей жизни, так как сам покинул коллектив.

По словам друга Кристины, она украинка, которая приехала в Москву зарабатывать деньги.

Источник фото: погибшая девушка Кристина / «ВКонтакте»

«Она приехала зарабатывать деньги. Сколько у нее мужчин было за ночь? Это, может быть, три-четыре человека. Запомнить всех, с кем она уезжала за полгода, просто невозможно. Их было просто сотни. Для нее это нормальное действо», — рассказал знакомый умершей.

Он поделился, что знал о ее увлечении озвучкой аниме, но эта работа не приносила достаточно денег. Стриптиз, по его словам, тоже не такое прибыльное дело — тысячи две-три за ночь. А вот время с клиентом наедине — другое дело и другие суммы (порядка 20 тысяч с человека).

Друг умершей добавил, что девушка действительно употребляла наркотики. Из-за этого у нее могло быть плохое настроение и истерики.

В любом случае следователи начали разбираться и в произошедшем, и в деятельности Кристины. Проверка покажет, какие дальнейшие действия предпринимать сотрудникам СК и другим компетентным органам.