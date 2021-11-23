Девушка потеряла много волос после после окрашивания. Но смена цвета чаще всего ни при чем

После визита в парикмахерскую пользовательница TikTok потеряла часть волос. На макушке у нее образовался «птичий хохолок». Косметолог, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова пояснила «360», что окрашивание не могло дать такой эффект. Возможно, винить стоит стечение обстоятельств.

Жалобу девушки на неудачную смену цвета волос заметила газета Daily Star. Героиня публикации обратилась к парикмахеру, чтобы осветлить отросшие корни. Но после процедуры часть волос у основания попросту переломилась, а на макушке встали торчком короткие пряди.

«Это выглядит ужасно», — призналась посетительница салона красоты, сравнив себя с растрепанной птицей.

Мастера девушка винить не стала, заметив, что «быть платиновой блондинкой — всегда риск». Снятый ей ролик стал вирусным, набрав уже более 1,6 миллиона просмотров и 87,2 тысячи лайков.

Безопасная процедура

Юлия Галлямова заметила, что в целом окрашивание волос довольно безопасно. К тому же волосяной фолликул — та часть волоса, из которого он растет, — находится глубоко в коже. А девушка, наоборот, прошла процедуру поверхностного характера.

«Природа придумала очень сильный механизм для того, чтобы туда не добралось ни одно вещество», — пояснила специалист.

Именно по этой причине, напомнила трихолог, всегда существовала проблема с эффективностью средств по уходу наружного применения. Тем не менее причин, по которым волосы могли сильно пострадать, несколько.

«Окрашивание совпало с какой-то тяжелой формой алопеции (патологическое выпадение волос — прим. ред.), которая дебютировала в этот момент. Второй вариант: какое-то сильное токсическое воздействие было, необязательно краской», — добавила Галлямова.

В салонах, подчеркнула она, давно не применяют краски с токсичным составом. Но подобное воздействие могло просто совпасть с условиями работы обратившейся к парикмахеру клиентки. Либо свою роль сыграли применяемые ей БАДы или лекарства. Не исключено, что девушка столкнулась с последствиями коронавирусной инфекцией.

Краска воздействует поверхностно. То, что она может привести к выпадению волос, миф. Она может вызвать аллергическую реакцию из-за непереносимости — шелушение, зуд, но ни в коем случае не выпадение волос Юлия Галлямова трихолог.

Что может навредить

При возникновении аллергии оптимальным выходом будет не пользоваться краской, переждать, мыть голову нейтральными неагрессивными шампунями. Если проблема не исчезнет, косметолог посоветовала обратиться к врачу.

Галлямова пояснила, что сейчас нет процедур, которые могли бы привести к полной потере волос.

«Все парикмахерские услуги на это неспособны. Деформацию может вызвать краска, обесцвечивание, ламинирование — все, что воздействует на стержень волос. Нарушение технологии может навредить. Выпадение волос парикмахеры вряд ли могут вызвать, только если очень постараются», — сказала она.

Волосы, напомнила трихолог, являются частью организма. Их состояние напрямую зависит от соблюдения человеком здорового образа жизни.

«Нужно <…> придерживаться правильного питания, и все у вас будет хорошо. Свежий воздух, движение — те же самые правила. Волосы реагируют на общее состояние организма», — заключила Галлямова.