Девушка обвинила чемпиона мира по Dota 2 Коллапса в измене. Киберспортсмен заявил о манипуляциях

Девушка чемпиона мира по Dota 2 Магомеда Collapse (Коллапс) Халилова обвинила его в жестоком обращении и измене. Мари заявила, что после победы на турнире молодой человек резко изменился, а узнав о беременности — бросил. Ответ киберспортсмена не заставил себя долго ждать. Парень рассказал о манипуляциях и своем видении ситуации.

«Решили расстаться»

Возлюбленная Коллапса рассказала подписчикам, что до победы на международном турнире у нее с Халиловым в отношениях все было хорошо.

«Он резко поменялся, стал холодным, мы стали чаще ругаться. Он бывает агрессивен во время ссор, может и грубо толкнуть. Несмотря на это, я была очень рада за него, ведь выиграть The International — это то, к чему он всегда стремился», — написала Мари в Instagram.

Она добавила, что молодой человек знал о ее беременности. Во время ее недельной поездки в Казахстан Халилов ей изменил.

«На этом мы решили расстаться, надеюсь, вопросов больше не будет. Жалости не прошу, негатива тоже», — заявила девушка.

По словам Мари, она решила поделиться ситуацией не из-за денег, а так как устала терпеть и хочет быть открытой. Для подтверждения своих обвинений она выложила скрины своей переписки с Коллапсом. При этом она пояснила, что парень заблокировал ее во всех соцсетях, поэтому ей пришлось общаться с ним через его лучшего друга.

В сообщениях Мари просит своего молодого человека о встрече. На это собеседник отвечает, что если она захочет оставить ребенка, то вообще его больше никогда не увидит.

Источник фото: instagram.com/meowwram

«Не бил и не изменял»

На следующий день Халилов опубликовал в Stories свою версию событий. Он написал, что ответит по пунктам, исходя из манипулятивных обвинений.

«Я никогда не бил и не применял физическое насилие по отношению к своей бывшей девушке. Никогда ей не изменял. Мы действительно стали чаще ругаться, но это было связано с ее постоянными истериками и необоснованной ревностью», — заверил Коллапс.

Он отметил, что из-за постоянного давления хотел расстаться с Мари еще осенью 2021 года, но надеялся на улучшение отношений. По словам киберспортсмена, перед Новым годом девушка угрожала ему наложить на себя руки. О своей беременности она рассказала 22 января.

Источник фото: instagram.com/collapse1221

«Мы вместе решили, что нам рано заводить детей. Она сказала, что ничего от меня не требует и что избавится от ребенка. Я понимал, что не могу инициировать расставание в такой непростой период, и решил отложить тяжелый разговор», — написал Халилов.

Парень добавил, что 31 января узнал от возлюбленной об аборте. Позже выяснилось, что никакого прерывания беременности не было, но Коллапс в это не поверил.

«Учитывая все предыдущие манипуляции, я посчитал это ложью. Однако, если это так, я готов взять на себя всю ответственность и помогать ей с воспитанием ребенка», — заверил молодой человек.

Он также высказался о скринах переписки, которые выложила Мари. По словам Халилова, девушка вырвала фразы из контекста.

Взаимные обвинения

После публикации Stories на странице Коллапса его уже бывшая девушка решила опровергнуть некоторые заявления. Мари заверила, что не думала о суициде, а парень действительно применял к ней бытовую агрессию.

«Ты сам понимаешь, что ты довольно агрессивный человек. У тебя едет крыша, если ты злишься, поэтому ты выждал день, чтобы никто не увидел, как ты сходишь с ума от злости», — написала девушка.

Источник фото: instagram.com/meowwram

Еще она опровергла слова Халилова об измене. Как утверждает Мари, она сообщила киберспортсмену о беременности 24 января, а 3 февраля тот ей уже писал о новой девушке.

«Ты мне уже писал о наличии новой девушки и о том, что за неделю общения с ней ты обрел счастье. Ты писал это третьего числа, следовательно ты спокойно изменял», — отметила Мари.

Также она добавила, что не говорила парню об аборте. Пока Халилов на эти публикации не ответил.

Кто такой Collapse?

Магомед Халилов обрел мировую известность в мире киберспорта после победы на The International 10. Он играет под ником Collapse («Коллапс») в российской команде Team Spirit. В октябре 2021 года молодые люди выиграли юбилейный турнир главного чемпионата по Dota 2. Команда получила 18,2 миллиона долларов.

«На самом деле, очень много времени нужно потратить на эту игру, чтобы добиться чего-то. У каждого из нас примерно по 15-20 тысяч часов в этой игре. Каждый из нас потратил на эту игру очень много времени, эмоций и сил», — сказал Халилов во время пресс-конференции после победы.

Источник фото: instagram.com/collapse1221

Киберспортсмену сейчас 19 лет. Он родился 25 февраля 2002 года в Махачкале. О жизни Халилова известно крайне мало. После окончания школы он пошел учиться на врача, но ушел в академический отпуск из-за тренировок по Dote 2. Сначала родители не поддерживали увлечение сына, но после первых побед встали на его сторону.

Коллапс начал играть в 2017 году. Спустя три года вошел в состав Team Spirit. Молодой человек практически не ведет соцсети. На его страницах можно найти всего несколько фотографий.