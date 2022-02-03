Девушка облетела мир в одиночку в 19 лет. Рекорду чуть не помешал российский мороз

Британо-бельгийская летчица Зара Резерфорд в одиночку облетела мир на самолете и стала самой молодой женщиной, которой это удалось. Девушке всего 19 лет. Во время своего путешествия она на три недели застряла в российском селе из-за погодных условий. Ее поразили мороз, борщ, икра и гостеприимство.

Самая молодая женщина, облетевшая мир

Британо-бельгийская 19-летняя летчица Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, в одиночку облетевшей мир. Она приземлилась в аэропорту Кортрейк-Вевелгем, который находится в Бельгии, на два месяца позже, чем планировалось, из-за неблагоприятных погодных условий. По прилете ее встретили семья, журналисты и фанаты. А во время самой посадки девушку сопровождали четыре самолета бельгийской пилотажной группы «Красные дьяволы», отметило издание Би-би-си.

«Это просто безумие. Я еще не до конца осознала все это», — заявила Резерфорд журналистам после приземления, завернувшись в британский и бельгийский флаги.

Источник фото: Instagram/fly.zolo

На пресс-конференции она выразила радость, что приняла вызов пролететь 32 тысячи миль (51 тысячу километров). Резерфорд добавила, что надеется вдохновить других девочек на занятия STEM. Это широкий термин, используемый для объединения науки, технологий, инженерии и математики.

«Я с нетерпением жду возможности рассказать людям о своем опыте и побудить людей сделать что-то сумасшедшее в своей жизни. <…> Если у вас есть возможность — действуйте», — подчеркнула летчица.

Источник фото: Instagram/fly.zolo

Одной из первых ее поздравила школа, в которой училась Резерфорд. В аккаунте учреждения в Twitter написали, что очень гордятся достижением своей экс-ученицы.

Резерфорд — самая молодая женщина, которая облетела мир в одиночку, первая женщина, совершившая кругосветное путешествие на сверхлегком самолете. Она также войдет в историю как первая бельгийка, которой удалось облететь мир одной.

Резерфорд застряла в России во время кругосветки

Кругосветка Резерфорд стартовала 18 августа. Она включала в себя более 60 остановок на пяти континентах. Предполагалось, что путешествие займет три месяца, но многочисленные задержки из-за погодных условий привели к истечению срока действия российской визы летчицы, как отметили в Би-би-си.

Источник фото: Instagram/fly.zolo

Когда девушка прилетела в город Ном на Аляске, только три из 39 рейсов прошли по плану. Резерфорд пришлось ждать, пока ее паспорт доставят по воздуху в российское консульство в Хьюстоне. Но даже с учетом новой визы прошло еще три недели, прежде чем девушка смогла пересечь Берингов пролив. Во время поездки она провела месяц на Аляске и 41 день — в России.

«Самое сложное было лететь над Сибирью. Было очень холодно, и если бы двигатель заглох, я была бы в нескольких часах от спасения. Я не уверена, что выжила бы», — заявила летчица.

Источник фото: Instagram/fly.zolo

В своем Instagram она рассказала, как на морозе у нее сильно мерзли руки — при -18 градусах. За это время она успела подать документы в университеты и подготовить самолет к дальнейшему полету.

«Погода была не очень. Каждый раз либо Россия, либо Ном выглядели плохо», — пояснила Резерфорд.

Однажды в Сибири, где температура опускалась до -35 градусов на земле, пришлось заблокировать некоторые воздухозаборники самолета, чтобы двигатель оставался теплым в мороз. Летчица задержалась в Магадане на неделю, а в селе Аян — на три. Вылет постоянно откладывался из-за непогоды.

«Россияне поразили меня своей добротой. Я застряла на три недели в маленькой деревне под названием Аян, и я по-настоящему оценила русское гостеприимство. Мне дали попробовать борщ. Еще я пробовала блины в Хабаровске и икру, очень много икры! Мне очень понравилось! Не понравился, наверное, жуткий мороз. В Анадыре и Магадане безумно холодно, поэтому жду, когда смогу вернуться в тепло», — рассказала летчица каналу НТВ.

Источник фото: Instagram/fly.zolo

Несмотря на неудачи и проведенное вдали от близких Рождество и Новый год, Резерфорд выглядела счастливой в своих публикациях в Instagram. Она сказала, что одна из ее новых задач связана с полетом сквозь дым лесных пожаров в Калифорнии.