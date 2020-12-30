В США жестоко убили четырехлетнюю девочку при попытке экзорцизма. Родителей избили и заставили смотреть, но те не попытались спасти дочь. В случившемся полиция подозревает соседей семьи. Именно они, по словам отца погибшей, заявили о демоне, которого нужно было изгнать из ребенка.

Девочку нашли мертвой в доме ее семьи 20 декабря. На теле были сильные ушибы и кровоподтеки. Шериф округа Бентон Эрик Нокс рассказал, что ребенка сначала жестоко избили кожаным ремнем, а затем окунули в ледяной пруд за домом и надолго оставили замерзать на улице. Причем выглядело все как часть некого религиозного ритуала, пишет ABC News.

В доме находились родители девочки — Мэри С. Маст, 29 лет, и Джеймс А. Маст, 28 лет. С ними были еще двое детей: двухлетний сын и младенец. Последний не пострадал, чего не скажешь об избитых взрослых и сыне. В издевательствах над ними заподозрили соседей, живущих через дорогу, — Этана Маста, 35 лет, и Кортни Аумен, 21 год.

Пара заставила членов семьи смотреть на избиение дочери, пригрозив расправой, заявил отец погибшей. На вопрос, как он мог позволить людям делать все это с его семьей, мужчина заявил, что ему рассказали о демоне внутри супруги. Мучители пояснили, что и дети вскоре станут такими же, как она, если об этом не позаботиться заранее.

Соседей обвинили в убийстве второй степени и других преступлениях. Обоих заключили в тюрьму без возможности выйти под залог. По словам шерифа округа, Итан Маст не связан родственными узами с Джеймсом и Мэри Маст. Однако обе семьи посещали одну и ту же церковь. Правда, отметил Нокс, там не призывали прихожан к подобным действиям. Эта церковь негативно относится к ритуальному убийству девочки.

«Проведенное на данный момент расследование показывает, что это единичный инцидент, а не действия секты», — написал Нокс в пресс-релизе, опубликованном в Facebook.

Однако шериф отметил, что в его офис поступило много звонков, в которых люди утверждали, что смерть четырехлетнего ребенка была действием культа и что в произошедшем есть некоторые отсылки на Бога и демонов.

Помимо потенциальных убийц, обвинения предъявили и родителям — в уголовном преступлении, связанном с угрозой смерти ребенка. Их заключили под стражу в канун Рождества. Адвокатов у них пока нет. Согласно протоколам судебных заседаний, во время предъявления обвинений младший судья отклонил просьбу пары присутствовать на похоронах девочки. Отец не признала себя виновным. Шериф округа Бентон Эрик Нокс сообщил, что других детей уже поместили под охрану.

«Когда происходит преступление такого масштаба, оно затрагивает всех — от первых ответчиков до ближайших родственников, общины, церкви и не только. Это будет продолжающееся расследование, поскольку мы ждем отчета судмедэксперта и любую дополнительную информацию, которую мы сможем разрабатывать», — сказано в пресс-релизе.

Округ Бентон с населением около 19 тысяч человек находится в 100 милях (161 км) к юго-востоку от Канзас-Сити, штат Миссури.