Мать девятилетней девочки обвинила врача ингушской клиники в том, что ее дочери сделали обрезание, и намерена посадить гинеколога. Однако врач утверждает, что проводила другую операцию — удаляла патологию — и не сделала ничего противозаконного.

Внимание! В статье идет речь о болезненной медицинской операции, сделанной ребенку, а также есть описание патологии половых органов. Это может шокировать и расстроить впечатлительного человека. Вместо этого текста вы можете почитать историю медицинских масок или узнать, как пандемия изменит наши города.

«Плакала и спрашивала, что с ней сделали»

Девочка родилась в сентябре 2009 года после того, как ее отец женился на другой женщине. По словам матери ребенка, мужчина особого интереса к дочери не проявлял, и до этого происшествия она гостила у него всего три раза. Но в июне 2019-го он настоял, чтобы девочка и ее брат приехали к нему.

На следующий день после того, как девочка оказалась в Ингушетии, ее отвели к гинекологу в Магасе, а потом отправили домой.

«Мать приехала за детьми и забрала домой. Картина, представшая ее глазам, была ужасная: платье девочки было окровавлено, сама она пребывала в состоянии шока, похожем на ступор. Уже дома она стала плакать навзрыд, спрашивать, что с ней сделали и умрет ли она, будет ли у нее „это“ всегда или пройдет. Ей было больно ходить в туалет, она перестала есть и все время плакала от боли», — рассказал «360» представитель матери.

Женщина считает, что мачеха по наущению супруг отвела девочку на женское обрезание и что ей сделали его в клинике «Айболит» в Магасе за две тысячи рублей. Женщина рассказала, что, когда она выходила замуж, будущий муж заставил и ее пройти через эту операцию.

Причем мать ребенка утверждает, что отец не скрывает: операцию сделали, чтобы девочка не возбуждалась. По словам представителя матери, делом заинтересовался Следственный комитет, но действия врача расценили как нанесение легкого вреда здоровью. А потом и вовсе притормозили следствие. Тем временем, по словам представителя матери, у ребенка начались психологические проблемы, она часто плачет и боится врачей.

Следственный комитет Ингушетии не смог предоставить «360» официальный комментарий. Источник «360» в правоохранительных органах подтвердил, что дело передано в суд. Судебный участок № 15 Республики Ингушетия не ответил на запрос — в пресс-службе заявили, что на карантине.

«По медицинским показаниям»

Между тем врач, проводивший эту процедуру, утверждает: девочке нужно было исправить патологию. А то, что с ней была мачеха вместо матери, она не могла узнать, потому что она «не паспортный стол» — проверять должны были в регистратуре.

«По медицинским показаниям было сделано в области слизистой то, что в этот момент нужно было, чтобы оказать помощь. Там в карте все описано. Там были синехии, могли бы быть проблемы в менструальный цикл. Синехии надо было разъединить», — сказала «360» гинеколог Изаня Нальгиева.

Синехии — это сращение половых губ, при котором тонкая перепонка закрывает вход во влагалище и может перекрыть отверстие мочеиспускательного канала. Такая патология может развиваться у маленьких девочек и редко бывает в подростковом возрасте.

Женщина рассказала, что все документы были оформлены верно, у девочки взяли анализы. Между тем мать ребенка, по словам Нальгиевой, ей угрожает и насылает проклятья.

Та сторона требовала от клиники, от меня, от всех, от отца деньги неофициально — миллионы, которых у нас есть. Мы обычные врачи, которые получают обычную зарплату Изаня Нальгиева.

В распоряжении «360» есть не утвержденный прейскурант цен из клиники «Айболит» за 2015 год, в котором присутствует гинекологическая процедура «обрезание» стоимостью в 2000 рублей. В опубликованном на сайте прейскуранте от 2018 года этой процедуры нет, но есть две операции — тотальные синехии и частичные.

Женское обрезание — операция из Средневековья

Акушер-гинеколог Виталий Скляров в разговоре с «360» отметил, что, если речь идет все же о женском обрезании, то этот случай вопиющий.

«По международному юридическому праву, это ущемление прав женщин по гендерному признаку. Эти операции делались в Средневековье, чтобы женщина не была „распущенной“, не была „гулящей“. Существуют разные объемы этих операций. От минимального, где удаляется капюшон клитора, сам клитор, малые половые губы, бывает и с извлечением больших половых губ», — объяснил Скляров.

Проблема в том, что в России не предусмотрено наказание за женское обрезание и за нерегламентированные медицинские манипуляции. Поэтому все расценивается как причинение легкого вреда здоровью. Но адвокат Сергей Матушкин в разговоре с «360» заметил, что если у пациента после операции было кровотечение, то может идти речь также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, Матушкин считает, что вред здоровью назвали легким, только оценивая повреждения гениталий. Психику никто не изучал.

«Мама описывает, что состояние девочки в настоящее время очень сильно ухудшилось и она постоянно просит о помощи. Это указывает на психическое нарушение. Полагаю, что нужно провести дополнительное следствие для установления обстоятельств причинно-следственных связей психических расстройств девочки относительно этой истории с ее гениталиями», — отметил Матушкин.

Если у нее найдут психологическое расстройство, ответственность может быть жестче.