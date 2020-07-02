Четырехлетней девочке из Красногорска, которой на голову упал пакет со стеклянной бутылкой, сделали операцию. У нее был перелом костей черепа, но сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Пакет скинули дети, решившие пошалить. Но этого можно было бы избежать, если бы люди научились выбрасывать мусор в урны, а не в подъезд.

1 июля в Красногорске дети выкинули пакет с бытовым мусором с 23-го этажа дома на бульваре Космонавтов. Мешок, внутри которого была стеклянная бутылка, упал на голову четырехлетней девочке. Момент попал на записи камер видеонаблюдения. Позднее благодаря этому удалось узнать, из какой квартиры сбросили с балкона мусор.

В ночь на 2 июля девочке сделали операцию в Красногорской городской больнице № 1. У нее был перелом костей черепа. Сама операция шла больше трех часов, но сейчас врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное. Она все еще находится в реанимации.

«Скинули пакет и убежали»

По предварительной версии, пакет скинула группа мальчиков. Как рассказала «360» консьержка подъезда, к семилетнему мальчику пришли друзья. Они вышли на общий балкон, и один из них скинул пакет мусора, который стоял на полу. Красногорский СК уже возбудил уголовное дело по факту причинения девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Жительница дома Оксана рассказала «360», что видела издалека, как упал пакет с бутылкой. Семья, по словам соседки, шла под балконами, когда дети скинули пакет вниз.

Мы подошли с мужем, когда пакет уже валялся. Мы испугались, не поняли, что случилось, и посмотрели вверх. Все люди вверх смотрели. И тут на скамейке мама держала девочку. Девочка лежала без каких-то признаков жизни: то приходила в сознание, то теряла его Оксана соседка по дому, свидетельница случившегося.

Место на бульваре Космонавтов, куда упал пакет

Когда пострадавшую девочку забрала скорая, на место приехала полиция и следственные органы. «Тут много вчера, допоздна работали. Все оцепили», — добавила женщина.

Консьержка подтвердила «360», что мусор с балкона скинули дети, «друзья по улицам, по площадкам».

«Два мальчика пришли в гости к третьему, которого мама не пустила гулять. А пакет стоял. Вот они и скинули. Скинули пакет и убежали», — рассказала она.

«Мусорные дожди»

Одна из женщин, проживающих в этом доме, рассказала «Москве 24», что мусоропровода в здании нет — жильцы выступают против его установки, а потому местные часто выкидывают мусор из окон.

«С балкона кидают все что угодно: банки пивные, полные мусорные пакеты, даже памперсы летали. В моем доме падали у подъезда пятилитровые банки стеклянные. Недавно у нас загорелся балкон из-за окурка, брошенного сверху», — рассказала она.

Она добавила, что периодически из-за таких «мусорных дождей» страдают машины, но люди все равно не пользуются мусорными баками, предпочитая им окна.