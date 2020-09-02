31 августа в Бурятии пьяный мужчина отрубил своей пятилетней племяннице пальцы на руке за то, что она уронила его телефон. В Следственном комитете уже завели дело. Состояние девочки сейчас стабильное, ее жизни ничего не угрожает. «360» узнал подробности.

Утром 31 августа пятилетняя девочка с отцом и дядей пошла на покос. Из-за дождя работники вынуждены были укрыться в лесу. Мужчины стали выпивать, а девочке дали телефон ее дяди, чтобы она не мешала взрослым. Ребенок случайно уронил гаджет и повредил его — за это родственник решил наказать.

«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся неподалеку пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев», — рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Подозреваемый дядя потерпевшей девочки

Источник фото: СК РФ по Республике Бурятия

После этого дядя ребенка сбежал в лес, домой малышку привел пьяный отец. Поздно вечером ее госпитализировали, пришить на место удалось только один палец.

По данным СК, уже судимый 47-летний виновник происшествия вернулся на место преступления, где его и задержали оперативники. На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина уже посетила семью, чтобы проверить, «в каких условиях находятся дети и какая семье нужна помощь». Она отметила, что на учете в социальных службах семья никогда не стояла, родители выполняли свои обязанности, следили за здоровьем детей и ухаживали за ними.

«Дети сейчас живут у родной тети — накормленные, чистые, контактные, не испуганные, то есть абсолютно нормальная и здоровая атмосфера в семье у тети. Также я пообщалась с родным отцом детей. Отец в контакте с детьми, с тетей, со своей женой, которая сейчас с потерпевшей девочкой находится на лечении в больнице», — рассказала Ганькина.

Она добавила, что семью пострадавшей девочки обеспечат школьными принадлежностями в рамках акции «Помоги собрать ребенка в школу» и рассмотрят возможность заключения социального контракта.

Спасли пальцы

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Жаргал Дылгыров рассказал «360» о состоянии ребенка. По его словам, как только малышку привезли в больницу, врачи приступили к операции — пострадали безымянный палец и мизинец на левой руке.

«На четвертом пальце отсутствует фрагмент кости и кожи с ногтевой пластиной, но частично костная ткань сохранена. Третий палец — ногтевая фаланга была, но она была на маленьком кожном лоскуте, это была практически полная ампутация. Мы кость собрали, зафиксировали металлоконструкцией», — рассказал он.

Операция длилась более двух часов, врачи смогли закрыть кожей травму на мизинце и восстановить часть сухожилия безымянного пальца, где был серьезный перелом. По словам Дылгырова, пока сложно сказать, как пальцы будут заживать дальше — прошло слишком мало времени. Но если не начнет развиваться некроз, пальцы должны будут работать.

«Конечно, травма тяжелая, но ребенок, в принципе, сильно не плакал, мама адекватно реагировала, всю ситуацию понимает. Ребенок чувствует себя удовлетворительно. Само собой [она напугана], стены больницы никого веселей не делают», — рассказал Дылгыров.

Врач также отметил, что пока малышка не очень разговорчива, хотя и идет на контакт. Это, по его мнению, можно отнести к временным последствиям травмы.

По словам детского омбудсмена региона, сейчас девочке лучше, хотя шоковое состояние сохраняется. Тем не менее она общается со сверстниками и играет с детьми, которые тоже находятся в больнице. Посетителей в учреждение пока не пускают из-за мер профилактики коронавирусной инфекции.