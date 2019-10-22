Девочкам действительно нравятся психопаты. И этому нашлось объяснение

Женщин привлекают «плохие парни» из-за их уверенного и спокойного поведения, выяснили канадские ученые. Часто это не просто «плохиши», но мужчины с различными психопатическими расстройствами.

Как пишет Daily Mail, когда женщинам было предложено оценивать мужчин на коротких видео, выяснилось, что среди мужчин, получивших самые высокие оценки, были также те, кто получил высший бал в тестах на психические расстройства.

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Исследователи связывают эту «тревожную» тенденцию с тем, что такие мужчины чувствуют себя уверенно и всегда «знают, что сказать».

«Мужчины-психопаты очаровательны. Или, по крайней мере, способны притворяться, чтобы получить то, что хотят. У мужчин-психопатов стиль личности делает их привлекательными для женщин на свиданиях», — рассказал аспирант из Университета Брока в Канаде Кристофер Бразил.

В интервью научному журналу Psypost он объяснил, что подобные личности всегда знают, что сказать, как привлечь внимание своей «жертвы». Они используют свое обаяние яркую и «волнующую индивидуальность». Но конечная цель — эгоистичное удовольствие.

Есть старое клише: прежде чем завязывать серьезные отношения — узнайте человека поближе. Так вот, чтобы избежать психопатов, лучше его придерживаться Кристофер Бразил

Тест личности

В своем исследовании канадский ученый нанял 46 мужчин для создания двухминутных видеороликов, которые были показаны потенциальным романтическим партнерам. «Подопытные» дали короткое интервью, где рассказали о том, как бы хотели провести свое первое свидание, и что они ищут в отношениях.

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Затем тех же самых мужчин протестировали на наличие определенных психопатических черт. Также исследователи оценили их интеллект, взгляды на противоположный пол и возможность к социализации.

Ролики показали 108 женщинам, которые оценивали привлекательность потенциального партнера в целом, его сексуальность и уверенность в себе.

Кристофер Бразил обнаружил очевидную связь между психопатией мужчин и их привлекательностью у женщин. Он подчеркнул, что в тюрьмах, например, психопаты часто могли соблазнить женщин-охранников, но также были одними из самых жестоких заключенных.

В своей статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychological Science, он заявил, что психопатические черты могут дать людям эволюционное преимущество.

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Ученые из Сербии обнаружили в 2017 году, что заключенные, которые получили более высокие оценки по психопатическим тестам, имели больше детей, чем те, кто был «более нормальным».

Они отмечают, что манипулятивные черты, которыми обладают психопаты, повысили их шансы найти партнеров для секса.

Кристофер Бразил рассказал, как обезопасить себя от подобных личностей. Как минимум вопросы должна вызвать чрезмерная уверенность в себе, и «манипуляции при общении». Он написал в своем Twitter, что исследование явления продолжается, в том числе для того, чтобы меньше людей становились жертвами психопатов.