Девочка трех лет жила со скотом на ферме. Так было удобно ее бабушке-трудоголику

Трехлетняя девочка жила в хлеву под Уссурийском. Такие жилищные условия предоставила ее родная бабушка. Она руководит фермерским хозяйством, из-за большой загруженности на работе берет малышку с собой и ночует в небольшой комнате в хлеву. Мимо такого правоохранители пройти не смогли.

Полиция и правозащитники из Приморья проводили рейд по семьям с опекаемыми детьми и все же нашли одну подозрительную. На ферме под Уссурийском заметили трехлетнюю девочку, которая периодически жила в комнате, находящейся в загоне с телятами и козлятами.

Правоохранителей смутил не только факт, что ребенок живет с домашним скотом, родившимся несколько дней назад. Проблема была и в самом помещении: облезающая штукатурка, непонятные медикаменты для животных, раскиданные по полу, да еще и валяющиеся мешки с кормом.

Девочку забрали у ее законного опекуна — 70-летней бабушки — и отправили в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Комната в хлеву, где жила девочка. Источник фото: МВД России по ДФО

Пожилая женщина руководила фермерским хозяйством, но добираться до него из ее родного села слишком долго (хотя в деревне есть вполне приличный дом), да и работы по хозяйству было много — животным нужен постоянный уход. По этой причине бабушка решила иногда оставаться на ферме на ночь и спать в загоне. Так как оставить трехлетнюю внучку дома одну она не могла, брала ее с собой. Где находятся отец и мать ребенка, не уточняется.

Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы, сказала сайту kp.ru, что в целом бабушка достойно ухаживала за трехлетней девочкой — она всегда прилично одета и сыта, но условия жизни для ребенка неподходящие.

70-летняя женщина очень хочет вернуть девочку, поэтому делает все, чтобы исправить ситуацию. Но с ней все равно проведут разъяснительную работу, а такое отношение к образу жизни трехлетнего ребенка признают пренебрежительным и передадут информацию в органы социальной защиты.

Источник фото: Комната в хлеву, где жила девочка/МВД России по ДФО

К делу подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил докладывать обо всех принятых решениях и мероприятиях по восстановлению прав девочки. Он поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате СК.

По информации агентства «Росбалт», инспекторы раньше предупреждали женщину, что ребенок должен жить по месту прописки. Однако пожилая дама проигнорировала советы. Может, идея МВД здесь помогла бы? В прошлом году министерство предложило разрешить полицейским изымать детей из семьи в случае опасности.

Приморские правоохранители, возможно, вовремя заметили маленького ребенка, жившего в ужасных условиях. Больше не повезло девочке в Орловской области, которую нашли в сентябре 2019 года. Она воспитывалась в многодетной семье — у нее восемь братьев и сестер. При этом ребенок совершенно не умеет разговаривать и лишь общается звуками. Самое странное — семья получала порядка 80 тысяч рублей в месяц, но обеспечить хорошие условия детям не смогла.

На самом деле в России живут миллионы детей-невидимок. Помочь им практически невозможно. Судьбу ребятишек и их воспитание никто не контролирует.