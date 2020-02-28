Девочка Луна с «маской Бэтмена» вернулась в Россию. Мама рассказала, как продвигается лечение

Маленькая Луна с родимым пятном на лице вернулась в Россию для продолжения лечения. Ей уже провели новую операцию, а следующую назначили на март. В этот раз компанию малышке составляет не только мама, но и бабушка. Мама девочки рассказала «360» о результатах операции и дальнейших планах.

В начале декабря Кэрол Феннер с дочкой Луной вернулись из Краснодара в родную Флориду. Срок визы подходил к концу, а девочке нужна была передышка после ряда операций. Новый год и Рождество малышка справила в кругу своей семьи. В Россию она приехала 18 февраля. Ей уже успели провести операцию на носу и глазах.

«Луна хорошо себя чувствует, но нос — очень чувствительная область. Она постоянно касается его, срывает корку, отчего место начинает кровоточить. За этим очень сложно уследить», — поделилась переживаниями мама Луны.

Луна после последней операции

Однако врач сказал, что это совершенно нормально. К тому же, когда корка отпадает, девочка не плачет. Скорее всего, ей даже не больно. По словам Кэрол, малышка по-прежнему очень активная.

Следующая операция пройдет на том же месте 6 марта. Доктора займутся пересадкой кожи. А на следующий день у Луны Феннер будет день рождения.

«Я планировала купить торт или что-то еще сделать на ее праздник, но тогда мы еще не знали дату следующей операции. Возможно 7-го числа мы будем все еще в больнице, поэтому решили отпраздновать день рождения по возвращении во Флориду», — рассказала женщина.

Этот приезд в Россию маме с дочкой дался немного легче предыдущего. Теперь Кэрол в Краснодаре не одна, а с мамой. Она помогает ухаживать и следить за Луной. Правда, с момента приезда у женщины еще не было возможности погулять по окрестностям города.

«Из-за недавней операции мы не можем выходить из квартиры. На улице бактерии и холод, поэтому мама пока еще ничего не видела», — объяснила Кэрол.

Папа девочки остался в США, поскольку ему нужно работать.

Во время прошлых разговоров с «360» женщина жаловалась на невкусный кофе в России. В этот раз она закупилась им в США. Запасов должно хватить до апреля. Потом Луна с мамой и бабушкой уедут во Флориду, а в Краснодар они вернутся в мае.

Точно неизвестно, сколько еще операций предстоит малышке. Многое зависит от процесса выздоровления, но, скорее всего, процедуры продолжатся минимум до конца этого года.