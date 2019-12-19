Девочек-балерин Венской оперы бьют, заставляют курить и доводят до булимии. Причем тут «репетиции в советском стиле»

В Австрии специальная комиссия опубликовала доклад, в котором подтвердила сведения о том, что преподаватели балетной школы Венской государственной оперы советовали детям курить, чтобы не набирать вес. Учеников также подвергали большим физическим нагрузкам и обращались слишком сурово.

Глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф сообщила, что при обращении к ученикам педагоги использовали не имя или фамилию, а имя и размер одежды. Она признала, что дети и подростки «не были защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья». В ходе расследования было проведено 16 слушаний, на которых выступило 24 свидетеля.

По ее мнению, директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями. В 2020 году он покинет Венскую оперу и возглавит итальянскую Scala. В 80-х годах ХХ века Мейер работал во французском министерстве экономики и культуры. Затем был директором Лозаннской оперы и художественным руководителем Театра на Елисейских полях в Париже. С детьми Мейеру не приходилось работать никогда.

По данным The Guardian, с момента начала расследования руководство школы наняло для учеников психологов и ввело курсы обучения по питанию. Но комиссия назвала эти меры недостаточными.

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В театре уже сообщили, что сократили количество выступлений учеников балетной школы, но некоторые выводы поставили под сомнение. Впрочем, пообещали изучить доклад более подробно.

Специальная комиссия была создана после скандальной публикации австрийской газеты Falter. Журналисты обвинили педагогический состав балетной школы в использовании методов XIX века. Они выяснили, что учеников регулярно унижали и били, а девочек доводили придирками до булимии и анорексии.

«Учитель ударил меня по лодыжке, когда я стоял в пуантах, и после я не мог танцевать два месяца. Руководству и другим учителям было все равно», — сообщил изданию бывший ученик школы.

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После того, как стало известно, что двое педагогов подвергали учащихся физическому, психическому и сексуальному насилию, директор Венской оперы Мейер назвал случившееся неприемлемым, и пообещал провести тщательное расследование.

Один из учителей, который обвинялся в большинстве случаев жестокого обращения за последние два года, был уволен в январе. Второй, обвиненный одним из студентов в сексуальном насилии, отстранен от преподавания до конца расследования. Под его началом находились 110 учащихся в возрасте от десяти до 18 лет.

Бывший директор балетной школы Иоланта Сейфрид рассказала прессе о «рабском менталитете», который прививался ученикам. По ее словам, к ним относились как к товару.

Бывшая прима-балерина Габриэль Хаслингер рассказала, что уволенная из школы за жестокость учительница была русского происхождения. Она принесла в учебное заведение «репетиции в советском стиле».

«Родители считают, что они оставляют своих детей в академии в хороших руках, но это просто неправда» Габриэль Хаслингер балерина.

При этом нельзя забывать, что основанная в 1771 году балетная школа Венской государственной оперы является alma mater для солистов Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Лондонского королевского балета и Американского балетного театра в Нью-Йорке.

Народная артистка России балерина Мария Аллаш сообщила «360», что курение в балетной среде никогда не поощрялось. Наоборот, за него нещадно ругали учащихся.

«Может быть, давным-давно, еще когда учились мои педагоги, бытовало мнение, что курение помогает похудеть. Я думаю, что такого не может быть, чтобы современные преподаватели советовали курить, чтобы сбросить вес», — сказала она.

Мария Аллаш сообщила, что сама никогда не курила, и у ее одноклассниц не было этой вредной привычки. Может быть, кто-то и баловался, но скрывал.

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Под сомнение балерина поставила и тот факт, что к детям могли обращаться по имени и размеру одежды.

«В мое-то время такого не было, а сейчас родители могут и в суд подать, и вообще, что угодно сделать. Истории про домогательства к ученикам в России я даже не слышала никогда. Девочкам, конечно, приходится худеть, если есть предрасположенность к полноте. Приходится отказывать себе в тортиках. Но, насколько мне известно, в училище хорошая диетическая столовая, плюс физические нагрузки. Если честно, я думаю, что дети в Вене многое придумывают. В частности, про булимию и курение. Понимаете, в балетных школах колоссальная нагрузка, занятия с девяти до шести, репетиции. Не съесть кусок мяса просто нельзя», — подчеркнула балерина.