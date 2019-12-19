Девятый блин комом. Честное мнение о новых «Звездных войнах»

Поклонники саги «Звездные войны» ждали ее концовки более 40 лет, и вот она вышла на экраны. «Скайуокер. Восход» — достойное завершение истории или провал космического масштаба? Своими впечатлениями делится колумнист «360».

Создатели главной «космической оперы» в истории кино оттягивали ее финал как могли. Целое поколение выросло и состарилось прежде чем неизменная надпись «Продолжение следует» полностью выполнила свое назначение — после «Скайуокер. Восход» продолжений больше не будет.

Во всяком случае в рамках канонический серии, получившей название в честь героической и самую малость злодейской семьи «Небесных бродяг» (дословный перевод Skywalker— прим. ред.). Наконец расставлены все точки над «i», рассказаны главные тайны, а джедаи получили еще один шанс сойтись с древним злом в решающей схватке.

Первую реакцию зрителей мировой премьеры нельзя описать иначе как восторженную. Не будем забывать, что на показе, на открывающем шествие девятых «Звездных войн» по планете собралась вся богема киноиндустрии и ждать от ее представителей откровенного «фи» в сторону своих коллег было по меньшей мере странно.

Какой же на самом деле получилась заключительная глава грандиозной саги, настолько удачно перенесшей рыцарей, чудовищ и принцесс в глубокий космос?

Прощальный аккорд

Ставшая современной классикой трилогия Джорджа Лукаса хронологически находилась в центре событий в одной очень далекой галактике, заранее создав возможность как для приквела, так и сиквела.

Вторая трилогия, стартовавшая 20 лет назад, принесла огромную прибыль от проката, разочаровав многих поклонников — начало истории оказалось не таким лихо и увлекательно закрученным, как ее середина. Тут надо сделать скидку на то, что приквелы всегда даются нелегко, ведь конец заранее известен и сюжет не должен войти в противоречие с тем, что уже известно зрителю.

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Первые две части завершающей трилогии также вызвали смешанную реакцию. Молодые режиссеры нового голливудского призыва отчаянно старались сохранить баланс между ностальгией и новым взглядом на вселенную летящих в космический мрак титров, лазерных мечей и таинственной Силы.

Задача непростая и амбициозная: если фильмы разбивались бы как космические истребители во время атаки на «Звезду смерти», то окрестности Голливуда могли быть усыпаны обломками продолжений и перезапусков бессмертных хитов прошлого — достаточно вспомнить бесславную судьбу «Терминатора» к шестой части окончательно превратившегося в балаган и пародию на самого себя.

«Звездные войны» смогли удержать марку, однако далось это большим трудом. Особо много возмущений вызвали «Последние джедаи», которых костерили на все лады за ряд затянутых сцен и «веяния времени» — часть фанатов утверждала, что несколько комичного пилота повстанцев Роуз Тико ввели исключительно ради повышения прибылей на рынке азиатских стран.

От «Скайуокер. Восход» ждали мощного финального аккорда, который примирит фанатов первых частей и новое поколение, ответит на все вопросы и нестыковки прошлых серий и подарит незабываемые впечатления, сопоставимые со сказкой, впервые рассказанной Джорджем Лукасом.

Аттракцион вместо оперы

Признаю очевидное: съемочная группа и режиссер Дж. Дж. Абрамс очень старались. Перед нами высокобюджетное полотно, в котором хорошо видно, куда пошла каждая копейка. В картине есть и вдохновенный музыкальный саундтрек, и невероятная операторская работа, и спецэффекты высочайшего качества.

Если смотреть «Скайуокера», не имея никакого багажа и не зная предыстории, можно получить море удовольствие от погонь по живописным просторам других планет, космических схваток звездолетов, перестрелок из бластеров и обязательных дуэлей на лазерных мечах. Экшен действительно поставлен на пятерку. Тут надо сделать важную оговорку: фильм вышел совсем неплохим и может быть прекрасным поводом для похода в кино. Но все равно, по моему мнению, это худшая часть «Звездных войн».

Почему? Все дело в сюжете. Не скованные никакими ограничениями приквелов или сиквелов создатели картины насытили ее огромным количеством сюжетных поворотов, лихих как горная трасса после первых заморозков. Однако они-то и превратили космическую оперу в мыльную.

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Самое очевидное сравнение — «Санта-Барбара». Представьте, что смотрите двухтысячный эпизод этого сериала, когда-то пользовавшегося чуть ли не всенародной любовью. В «Скайуокере» все главные герои оказываются связаны либо родственными связями, либо трагическими событиями прошлого, которые будут преследовать их до финальной битвы.

Логики в этом так же мало, как в предлогах, под которыми на экране один за другим появляются актеры классической трилогии. Кажется, режиссер слишком буквально понял термин «фансервис» и обслуживает фанатов по полной, делая частью сюжета даже покойную Кэрри Фишер. Как по мне, это не возврат к истокам, а банальная спекуляция на эмоциях.

Особенно жалко попутчиков джедаев — в предыдущих фильмах казалось, что их история еще будет раскрыта с неожиданной стороны, но в финале саги что лучший пилот повстанцев, что штурмовик-ренегат превратились в мальчиков на побегушках, верных оруженосцев джедая Рей, окончательно занявшей центральное место в противостоянии галактических Добра и Зла.

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть — «Скайуокер» звезд с неба не хватает, но сделан добротно и потратить пару часов на его просмотр совсем не жалко. Жалко другое: конец «Звездных войн» подтверждает грустный факт, что вслед за Орденом джедаев мы, кажется, лишились режиссеров, способных не просто снять качественный диснеевский аттракцион, но стереть границы между экраном и реальностью. Причем сделать это настолько убедительно, что зрители продолжают сопереживать молодой принцессе Лее, Хану Соло и Люку Скайуокеру даже 42 года спустя.

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