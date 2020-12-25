Детское шампанское снова хотят запретить. Идею назвали глупостью — дело в семье, а не в лимонаде
Имитация алкоголя
Накануне Нового года член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил Министерству промышленности и торговли запретить производить и продавать детское шампанское в России. По мнению депутата, такие напитки имитируют алкоголь и таким образом приобщают детей к культуре потребления спиртного.
«Мы принципиально убеждены, что так называемое детское шампанское не что иное, как реклама алкогольной продукции в детской среде. <…> Многие родители делают это машинально, не обдумывая, когда видят детское шампанское, яркую красивую бутылку, к которой приучают своего ребенка», — заявил Хамзаев в разговоре с «360».
При этом, отметил парламентарий, во многих магазинах детское шампанское продается на тех же полках, что и обычный алкоголь, так что для производителей, по его мнению, безобидная детская газировка является маркетинговым крючком.
«Принципиально важно, чтобы родители с детства учили ребенка, что безопасней держаться подальше от алкоголя, а не притуплять инстинкт безопасности у ребенка. Поэтому мы считаем, что само явление детского шампанского по своей натуре кощунственно по отношению к защите психологической, защите здоровья и жизни ребенка», — отметил Хамзаев, добавив, что каждое второе преступление в детско-юношеской среде происходит под влиянием алкоголя.
Влияет спиртное и на статистику смертности: по данным Министерства здравоохранения, три четверти смертей мужчин в России в той или иной мере связаны с употреблением горячительных напитков. Такие данные, а также представление о том, что алкоголь существенно повышает риски различных бытовых конфликтов, аварий и травматизма, должны, по мнению Хамзаева, убедить власти в необходимости запретить детское шампанское как имитирующее реальный алкоголь.
Лечить причину, а не симптом
Однако врачебное сообщество не согласно с депутатом. Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова уверена, что чтобы подтвердить гипотезу Хамзаева, стоит провести исследование, кто из алкоголиков в детстве пил детское шампанское.
«Я думаю, что это будут немногие. Тогда надо запрещать и лимонад, и шипучку, потому что их дети пьют, чокаются понарошку, изображают взрослых. Мне, как детскому психиатру, кажется это надуманным», — сказала она «360».
Опасность, по мнению Портновой, представляют только те случаи, когда ребенку наливают настоящий алкоголь. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета, специалист в области лечения нарушений психики и поведения, связанных с употреблением алкоголя, Юрий Сиволап добавил, что очень многое зависит и от семьи, в которой воспитывается ребенок. По мнению врачей, катализатором нездорового пристрастия к алкоголю становится не имитация шампанского лимонадами, а социальная неустроенность.
«Любое семейное неблагополучие [играет роль]: если атмосфера дома не важна, родители все время ссорятся друг с другом, конфликты есть, если ребенок недолюблен, если плохие отношения между родителями и родителями с ребенком — это как раз и повышает риск развития тревоги и потребности в алкоголе», — объяснил Сиволап.
Портнова согласна с коллегой: воспитание прежде всего идет из семьи, и если застолья с алкоголем не ежедневный ритуал, а редкий атрибут праздника, ничего страшного в этом нет.
«Как говорят англичане, не надо воспитывать ваших детей, они все равно будут похожи на вас. Чокайся — не чокайся, здесь стиль жизни семьи играет большую роль, чем какие-то застолья на Новый год», — заявила она.
Запретить нельзя веселиться
При этом, уверена Портнова, запрет на производство и продажу детского шампанского никак не повлияет на реальную ситуацию с алкоголизмом в целом и с употреблением спиртного молодежью в частности.
«Запреты вообще никогда ничего не решали, тем более запрет в детско-подростковом возрасте только вызывает протест и желание попробовать назло взрослым. У нас же давно запрещены наркотики, но наркоманов от этого меньше не становится», — подчеркнула она.
Портнова также предостерегла россиян от того, чтобы запрещать ребенку участвовать в поднятии тостов, например, не разрешать чокаться с остальными бокалами, так как это атрибут употребления алкоголя.
«Ребенок будет считать себя неполноценным в семье, что его отстраняют от каких-то важных приятных дел, от праздника, от присоединения к праздничной атмосфере», — уверена Портнова.
Юрий Сиволап добавил, что есть значительно более эффективные механизмы борьбы со злоупотреблением алкоголем. По его мнению, доступ к спиртному нужно ограничивать не только детям, но и всем остальным гражданам.
«В Финляндии, например, довольно трудно купить алкоголь: крепкий стоит дорого, немногие магазины его продают и не каждый день. Во время праздников купить алкоголь невозможно», — объяснил он.
Такая последовательная государственная политика по борьбе с употреблением спиртного привела к тому, что финны, которые, по словам нарколога, подвержены алкоголизму, стали пить ощутимо меньше.