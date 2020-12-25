Члены «Трезвой России» просят запретить производить и продавать детское шампанское. Этот напиток, по мнению депутатов, приобщает детей к алкогольной культуре. Однако врачи уверены, что инициатива никому не поможет, ведь пристрастие к спиртному развивается совсем по иным причинам.

Имитация алкоголя

Накануне Нового года член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил Министерству промышленности и торговли запретить производить и продавать детское шампанское в России. По мнению депутата, такие напитки имитируют алкоголь и таким образом приобщают детей к культуре потребления спиртного.

«Мы принципиально убеждены, что так называемое детское шампанское не что иное, как реклама алкогольной продукции в детской среде. <…> Многие родители делают это машинально, не обдумывая, когда видят детское шампанское, яркую красивую бутылку, к которой приучают своего ребенка», — заявил Хамзаев в разговоре с «360».

При этом, отметил парламентарий, во многих магазинах детское шампанское продается на тех же полках, что и обычный алкоголь, так что для производителей, по его мнению, безобидная детская газировка является маркетинговым крючком.

«Принципиально важно, чтобы родители с детства учили ребенка, что безопасней держаться подальше от алкоголя, а не притуплять инстинкт безопасности у ребенка. Поэтому мы считаем, что само явление детского шампанского по своей натуре кощунственно по отношению к защите психологической, защите здоровья и жизни ребенка», — отметил Хамзаев, добавив, что каждое второе преступление в детско-юношеской среде происходит под влиянием алкоголя.

Влияет спиртное и на статистику смертности: по данным Министерства здравоохранения, три четверти смертей мужчин в России в той или иной мере связаны с употреблением горячительных напитков. Такие данные, а также представление о том, что алкоголь существенно повышает риски различных бытовых конфликтов, аварий и травматизма, должны, по мнению Хамзаева, убедить власти в необходимости запретить детское шампанское как имитирующее реальный алкоголь.

Лечить причину, а не симптом

Однако врачебное сообщество не согласно с депутатом. Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова уверена, что чтобы подтвердить гипотезу Хамзаева, стоит провести исследование, кто из алкоголиков в детстве пил детское шампанское.

«Я думаю, что это будут немногие. Тогда надо запрещать и лимонад, и шипучку, потому что их дети пьют, чокаются понарошку, изображают взрослых. Мне, как детскому психиатру, кажется это надуманным», — сказала она «360».

Опасность, по мнению Портновой, представляют только те случаи, когда ребенку наливают настоящий алкоголь. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета, специалист в области лечения нарушений психики и поведения, связанных с употреблением алкоголя, Юрий Сиволап добавил, что очень многое зависит и от семьи, в которой воспитывается ребенок. По мнению врачей, катализатором нездорового пристрастия к алкоголю становится не имитация шампанского лимонадами, а социальная неустроенность.

«Любое семейное неблагополучие [играет роль]: если атмосфера дома не важна, родители все время ссорятся друг с другом, конфликты есть, если ребенок недолюблен, если плохие отношения между родителями и родителями с ребенком — это как раз и повышает риск развития тревоги и потребности в алкоголе», — объяснил Сиволап.

Портнова согласна с коллегой: воспитание прежде всего идет из семьи, и если застолья с алкоголем не ежедневный ритуал, а редкий атрибут праздника, ничего страшного в этом нет.

«Как говорят англичане, не надо воспитывать ваших детей, они все равно будут похожи на вас. Чокайся — не чокайся, здесь стиль жизни семьи играет большую роль, чем какие-то застолья на Новый год», — заявила она.

Запретить нельзя веселиться

При этом, уверена Портнова, запрет на производство и продажу детского шампанского никак не повлияет на реальную ситуацию с алкоголизмом в целом и с употреблением спиртного молодежью в частности.

«Запреты вообще никогда ничего не решали, тем более запрет в детско-подростковом возрасте только вызывает протест и желание попробовать назло взрослым. У нас же давно запрещены наркотики, но наркоманов от этого меньше не становится», — подчеркнула она.

Портнова также предостерегла россиян от того, чтобы запрещать ребенку участвовать в поднятии тостов, например, не разрешать чокаться с остальными бокалами, так как это атрибут употребления алкоголя.

«Ребенок будет считать себя неполноценным в семье, что его отстраняют от каких-то важных приятных дел, от праздника, от присоединения к праздничной атмосфере», — уверена Портнова.

Юрий Сиволап добавил, что есть значительно более эффективные механизмы борьбы со злоупотреблением алкоголем. По его мнению, доступ к спиртному нужно ограничивать не только детям, но и всем остальным гражданам.

«В Финляндии, например, довольно трудно купить алкоголь: крепкий стоит дорого, немногие магазины его продают и не каждый день. Во время праздников купить алкоголь невозможно», — объяснил он.

Такая последовательная государственная политика по борьбе с употреблением спиртного привела к тому, что финны, которые, по словам нарколога, подвержены алкоголизму, стали пить ощутимо меньше.