Детское питание оставит Россию без мальчиков. Так считает сенатор, и он неправ

Сенатор Эдуард Россель увидел угрозу безопасности России в зарубежном детском питании. Оно, по его словам, редактирует гены ребенка, превращая мальчиков в девочек. «360» выяснил, откуда 82-летний сенатор взял эти данные, а также пообщался с генетиками, которые рассказали о влиянии еды на гены человека.

Детское питание, как угроза безопасности

Эдуард Россель выдвинул свою гипотезу на церемонии награждения молодых ученых Уральского государственного университета. Про детское питание он заговорил в конце своего выступления.

Сенатор рассказал, что российские смеси детям дают, начиная с полугода, а западные — с первых дней жизни, хотя они очень опасны и могут поменять пол ребенка на генетическом уровне.

«Через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только девочки. Мальчиков не будет вообще, и не надо воевать с нами», — привел цитату сенатора сайт kp.ru.

Россель отметил, что уже сейчас девочки рождаются намного чаще, чем мальчики и это говорит о том, что такие смеси уже дошли до России. «Это ведь государственная безопасность! Через детей можно государство ликвидировать», — заявил Россель.

Сенатор проговорился, что сейчас готовит проект производства отечественного детского питания, который стоит 17 миллиардов рублей. Эту же информацию он подтвердил «Газете.ru». «Никак не можем пробиться через Минпромторг», — отметил Россель.

На вопрос от том, откуда он взял информацию о смене пола от еды, сенатор ответил, что занимался изучением этого вопроса вместе с главой свердловской Общественной палаты Сергеем Майзелем.

Сам общественник подтвердил слова Росселя. «На сегодняшний день появилась возможность редактировать генную цепочку так, что будет преобладание той или иной гендерной популяции», — заявил он, подчеркнув, что это известно уже 20 лет и никаким откровением это не является.

Холодильники с детским питание в супермаркете. Источник фото: РИА «Новости»

Совершенная чушь

«360» поинтересовался у российского генетика, члена-корреспондента РАН Евгения Лильина, есть ли доля правды в словах сенатора. Специалист пояснил, что питание на генетический аппарат человека не может повлиять никак. Мутацию вызывает только токсическое воздействие. Но в этом случае речь не идет о еде.

«Пол детей определяется природой. В популяции рождается 50% мальчиков и 50% девочек. Эти цифры могут немного отклоняться, но вполне укладываются в статистическую погрешность», — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что есть один факт на который ответа пока так до сих пор наука и не дала. После военных действий количество новорожденных мальчиков вырастает на 5−10%. Так популяция восстанавливается сама по себе. Ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен, хотя с самим фактом соглашаются.

«Смена пола от питания не зависит. На генетику тоже не влияет. И даже генномодифицированные продукты никакого отношения к этому не имеют. Всякий треп, что продукты ГМО, вредны идут только от лобби, которое пытается привлечь внимание к своим продуктам», — заявил Евгений Лильин.

Специалист Медико-генетического центра Детской городской клинической больницы № 13 имени Филатова Илья Канивец также заявил, что продукты питания в человеческую ДНК встраиваться не могут. Он пояснил, что это миф, такой же, как и вред ГМО.

«Если бы не было генной модификации продуктов, то не прокормить такое количество жителей Земли. Мы это едим и будем есть. А те, кто считает, что не ест — ну, пусть так считает», — подытожил эксперт.

Если вспомнить школьный урок биологии, то можно вспомнить о хромосомах. В них содержится вся генетическая информация о будущем человека для создания которого нужно всего 46 таких хромосом: 23 от мамы и столько же от папы. И только две из них: X и Y определяют пол ребенка.

Одна из них всегда — хромосома X. Если наберется комплект из двух хромосомом X, то родится девочка. Если же встретятся X и Y, то на свет появится мальчик. При этом Y-хромосома есть только в сперматозоиде, так что кто родится, мальчик, или девочка зависит от генетического материала мужчины. Как детское питание может повлиять на одну из 46 хромосом — непонятно.