Новым детским омбудсменом в России стала сенатор Совфеда Мария Львова-Белова. На сайте Кремля уже опубликован указ о ее назначении сроком на пять лет. Львова-Белова воспитывает девятерых детей и является опекуном 13 детей с инвалидностью. Она учредила благотворительную организацию «Квартал Луи», а также активно занимается проектами по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.

Назначение

В среду, 27 октября, президент России Владимир Путин предложил 37-летней сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась. Указ о ее назначении сроком на пять лет размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил очень хороший, большой опыт Львовой-Беловой — и общественной работы, и семейный.

Сенатор назвала назначение большой честью и поблагодарила президента за оказанное доверие. Она отметила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет.

Назначение на пост детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой поддержали и в РПЦ.

Материнство и благотворительность

Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Она замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. Она является матерью и опекуном 22 детей, из них пятеро — кровные, а четверо — приемные дети. Более того в 2020 году Львова-Белова взяла под опеку восемь молодых людей с ментальной инвалидностью, в 2021 году оформила опекунство еще над пятерыми недееспособными выпускниками детского дома. Это отметил президент.

«Пятерых детей родили, так выглядите хорошо, воспитываете 17 человек. Это такой замечательный пример для всех нас. Вам за это большое спасибо», — говорил несколько месяцев назад глава государства.

Мария Львова-Белова была исполнительным директором «Квартала Луи» — организации, которая реализует проекты по созданию инновационного инклюзивного пространства для молодых людей с инвалидностью, которые остались без родительского попечения.

Коммуна равных «Дом на Березовском» стала первым проектом организации. После этого был открыт реабилитационный центр «Дом Вероники». Еще одним крупным проектом организации стало арт-поместье «Новые берега».

Под руководством Львовой-Беловой в 2018 году стартовал проект «Лидеры изменений. Равный — равному».

С 2014 по 2019 года она была членом пензенской общественной палаты, с 2017 по 2019 — федеральной, а в 2020 пензенский губернатор делегировал ее в Совфед.

Работа без промедлений

Приступить к обязанностям детского омбудсмена Мария Львова-Белова намерена с сегодняшнего дня.

«Я планирую [приступить к исполнению обязанностей детского омбудсмена] уже сейчас, сегодня», — сказала она в комментарии РИА «Новости».

Львова-Белова подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, «самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания». Сейчас она планирует начать работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат детского уполномоченного, и «параллельно с этим заниматься системными вопросами, исходя из тех обращений, тех проблем, которые направляются в наш адрес».