Детский тренер из Магнитогорска дойдет до ЕСПЧ. Ее уволили из-за голых снимков, отснятых 20 лет назад

Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко намерена дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чтобы защитить свою правду. А она, по мнению женщины, такова: ее уволили из-за борьбы за здание в центре Магнитогорска. Местный омбудсмен же и бывший работодатель говорят об аморальном поведении женщины. «360» побеседовал со всеми участниками конфликта.

Конопенко рассказала, что обратилась за помощью в межрегиональный профсоюз «Учитель». Юристы организации составили жительнице Магнитогорска иск. О ситуации тренера узнал правозащитный центр «Мемориал». Теперь он помогает женщине оплачивать адвоката, который будет присутствовать в суде.

Пока подаем иск в суд. Сейчас много публикаций. Задача — пройти все судебные инстанции. Профсоюз сказал, что есть выход на Конституционный суд, ЕСПЧ. Даже если на местном уровне ситуация будет решена не в мою пользу, мне сказали, что вплоть до ЕСПЧ будем доходить Екатерина Конопенко.

Конфликт из-за здания

Екатерина намерена бороться до последнего. Ведь от этого зависит дальнейшая профессиональная деятельность. В трудовой книжке ей написали, что уволили из-за аморального поведения. Такая формулировка, да еще и в регионе — почти приговор. Найти работу будет сложно.

Источник фото: телеканал «360»

Конопенко считает, что оказалась в такой ситуации из-за здания, в котором находился Центр помощи птицам и клуб «Черный дракон». И там, и там она работала. Сейчас в доме располагается детско-юношеский центр «Максимум», где в последнее время Конопенко тренировала детей.

«Когда у нас произошло объединение трех учреждений дополнительного образования (клуб „Черный дракон“ вошел в состав ДЮЦ — прим. ред.), появились такие руководители, если их можно так назвать, которые стали давить. И причина, на мой взгляд, в том, что помещение Центра помощи птицам просто заказали. Это центр города Магнитогорска, очень удобные подъезды. Можно хорошо использовать в виде офиса, в виде магазина», — рассказала Екатерина, которая раньше вместе с детьми лечила раненых пернатых и отпускала птиц на волю.

Сначала закрыли Центр, а потом случилось увольнение Екатерины из ДЮЦ «Максимум». Официальной причиной стали всплывшие в Сети совсем недетские фото тренера. Снимки была сделаны 20 лет назад в рамках проекта «Эксперимент». Сама Конопенко не знает, как они появились в интернете. По крайней мере, она их не выкладывала.

Источник фото: телеканал «360»

В 2000-х годах это (проект — прим. ред.) освещалось открыто. Были публикации в центральных городских изданиях, были публикации в Москве. НТВ приезжало, снимало. Это настолько открытая и известная информация была, что ни у кого не вызывало сомнения, что это искусство и что люди работают в экспериментальном плане. Да, спорное искусство. Тогда это было в топе Екатерина Конопенко.

Омбудсмен не помог

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Еще до увольнения и после закрытия Центра помощи птицам Конопенко пришла за помощью к омбудсмену Челябинской области Маргарите Павловой. Однако та, по словам тренера, направила на нее донос в прокуратуру и следственный отдел региона.

Правозащитница в разговоре с «360» подтвердила, что обратилась к правоохранителям для оценки ситуации. Омбудсмен хотела выяснить, «может ли педагог, пропагандирующий культ насилия и смерти, заниматься с детьми».

«Лично я такого творчества не понимаю. Прокуратура дала свою оценку этим действиям. Школе было вынесено предписание. Сначала обратилась сама Конопенко. Когда педагоги узнали, что она обратилась, они встречное написали обращение с приложением фотографий», — пояснила она.

Павлова добавила, что Конопенко во время разбирательств заявила, что не считает «зазорным» факт публикации этих фотографий. Кроме того, тренер не собирается их удалять.

Фотографии-то она сейчас использует. Я понимаю, что была такая страница в вашей истории, но не выставляйте эти фотографии на показ. Она же, наоборот, ими гордится. А если дети зайдут, а если родители это все увидят? Маргарита Павлова экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

При этом, похоже, что правозащитница больше не будет принимать участие в истории уральского тренера. Маргарита Павлова сложила с себя полномочия обмудсмена. Теперь она представляет Челябинскую область в Совете Федерации.

«Есть должностная инструкция»

Ситуацию прокомментировала и директор ДЮЦ «Максимум» Елена Севилькаева.

«У меня есть работодатель, учредитель города. Он мне дал по этому вопросу четкие инструкции. Все комментарии по этому вопросу вы можете взять у администрации города. Я никому не распространяю свою личную позицию. <…> Есть работа, есть должностная инструкция, есть некие обязанности, есть некие документы, которые каждый должен выполнять», — сказала Севилькаева в беседе с «360».

По ее словам, будучи работодателем, она должна сделать так, чтобы «учреждение работало на основании всех документов, которые есть в стране».

На момент публикации администрация города не ответила на запрос «360».

Между тем, Екатерина Конопенко сдаваться не собирается. По мнению женщины, ее история является лишь частной иллюстрацией того, что происходит в педагогической сфере.

«Они просто не борются, как я. Я боец по натуре. Кикбоксер конкретный. Большинство людей уходит на первых этапах», — заключила она.

Об увольнении спортсменки стало известно накануне. Она лишилась работы в муниципальном детско-юношеском центре «Максимум» после того, как прокуроры нашли в открытом доступе во «ВКонтакте» фотографии педагога, граничащие между эротикой и порнографией. Их опубликовал неизвестный пользователь в 2009 году в сообществе «Азсакра Заратустра».