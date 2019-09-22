Детский крестный ход в Екатеринбурге раскритиковали в соцсетях. Но сделали это зря

В Екатеринбурге состоялся детский крестный ход длиной в восемь километров. На это событие достаточно резко отреагировали пользователи соцсетей. Они писали, якобы дети шли на шествие недобровольно, да еще и в такой мороз и дождь. Гнев в соцсетях часто бывает справедливым, но это не тот случай.

Крестный ход стартовал в полдень 22 сентября от храма на Семи Ключах. Участники шествия преодолели длинный маршрут и пришли к финальной точке — Ганиной Яме. Мероприятие для Екатеринбурга не ново, его устраивают каждый год в сентябре, но в этот раз шествие вызвало критику от пользователей соцсетей.

Школьники в Екатеринбурге вышли на крестный ход ради хороших оценок Подробнее

Оказалось, что в самом начале хода один из участников начал видеотрансляцию и рассказал, что школьники идут весь этот пусть, чтобы помолиться об успешной учебе. На его фоне было много детей в дождевиках, из-за которых начал назревать скандал.

«Столько идти в такой мороз, это совсем уже. Чисто мое мнение. Мне кажется, они сами не знают, зачем идут», — негодовала одна из пользовательниц в комментариях под видео.

Другие подписчики были уверены, что ребят привели на шествие силой или пообещали поставить хорошие отметки, потому что «добровольно просто так» никто бы не пошел.

«Явно не сами дети захотели пойти крестным ходом! Для чего эта очередная показуха? Детей не жалко родителям, которые в такую погоду выгнали их на улицу? Вместо того, чтобы дома учить уроки, лучше попросить у Бога хорошие оценки?» — недоумевала одна из женщин.

Взрослым тяжело, а дети справляются

На деле же все оказалось совсем не так, как напридумывали себе люди в соцсетях. Как пояснила начальник епархиальной пресс-службы Анжела Тамбова, все действительно опасались дождя, который обещали синоптики. Чтобы не намокнуть все крестоходцы надели поверх одежды дождевики, но в итоге они так и не понадобились. Кроме того, шли не только учащиеся, но и сами родители.

«Ни одна дождинка сегодня не коснулась крестоходцев, зонты не пришлось раскрывать. Дождевики многие снимали за ненадобностью. Дело в том, что в полдень, когда крестный ход выдвинулся от храма иконы Божьей матери, дождя уже не было», — рассказала Тамбова.

Как пояснила Тамбова, шествие приурочено к началу учебного года в воскресных школах, а в этом году оно еще и совпало с Рождеством Пресвятой Богородицы, которое праздновали 21 сентября.

В разговоре с «360» директор Детского просветительского центра храма на Семи Ключах Алексей Соловьев также отметил хорошую погоду.

«Буквально за 10 минут до начала крестного хода все дожди закончились. Мы прошли пол пути и вышло солнце, так что успели не только согреться, но и вспотеть немного, на удивление», — поделился он.

Источник фото: vk.com/ekaterinburg_eparhia

Соловьев тоже принял участие в шествии вместе с дочерью и учащимися своей церковно-приходской школы. По его словам, крестный ход проходит уже девятый год подряд.

«От нашей школы эта традиция и пошла, потому что девять лет назад появилась такая инициатива. Наш храм находится на обочине старой Коптяковской дороге и это ближайшиф храм к Ганиной Яме. Отсюда такое оптимальное расстояние — восемь километров. Мы это называем — Малый крестный ход. Это расстояние могут преодолеть дети без труда и вреда своему здоровью», — рассказал директор центра.

Он подчеркнул, что детям нравится участвовать в шествии и никто не заставляет учащихся идти.

«Они с удовольствием ходят, потому что дети у нас в основном воцерковленные. Они понимают, для чего это все нужно, что ты не просто идешь на какую-то там прогулку или демонстрацию, что это именно молитвенное шествие, укрепляющее духовно», — заверил Соловьев.

Источник фото: vk.com/ekaterinburg_eparhia

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов также поговорил с «360» про крестных ход в Екатеринбурге и подчеркнул, что подобные мероприятия являются одной из форм воспитания. Ребята вовлекаются во взрослую жизнь, что совсем не плохо.

«Крестный ход это такая старинная форма, чтобы излить Богу свои чувства. Люди, когда участвуют в них, чувствуют единство друг с другом и с Богом. Это глубоко церковная форма и если мы хотим, чтобы дети выросли не безбожниками, то очень важно, чтобы у них был такой опыт», — сказал Смирнов.

Он добавил, что даже если ребенок за всю жизнь пройдет только один крестный ход, то он его никогда не забудет. Кроме того, детей берут не только на длительные шествия, но и на службы в церкви.

«Даже на ночную службу берем детей, и некоторые даже отстаивают всю службу. Взрослым бывает тяжело, а детки вот справляются. Такие усилия духовные, они тоже очень важны. Дети духовно взрослеют», — рассказал священнослужитель и подчеркнул, что всегда нужно помнить о том, что для детей мероприятия не должны быть сверх утомительными.