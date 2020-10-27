Детский «Голос» начался со скандала. История напомнила о накрутках дочери Алсу

Одна из участниц шоу «Голос» оказалась дочерью ведущего Первого канала. Зрители возмущены тем, что она прошла слепое прослушивание. По их мнению, выбрали ее не за талант, а за связи. За участницу уже вступился Баста, а вот «Коммунисты России» предложили закрыть злосчастный конкурс.

Скандал на шоу «Голос» разгорелся после поста актера Станислава Садальского в Instagram. В нем он набросился на руководство шоу за то, что жюри повернулись к конкурсантке Александре Будниковой. Она оказалась дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. По мнению актера, девочку выбрали по указанию Юрия Аксюты — одного из топ-менеджеров канала.

Александра Будникова стала участницей девятого сезона «Голос». Во время слепых прослушиваний она выступила с песней «Пьяное солнце» певца Alekseev. С первых секунд к ней повернулся Баста, затем Полина Гагарина, а чуть позже Сергей Шнуров. Последний еще и нажал на кнопку четвертого члена жюри Валерия Сюткина. Таким образом 18-летнюю исполнительницу выбрали все члены жюри и пропустили на следующий этап. В качестве наставника девочка выбрала себе Басту.

Все по блату?

После поста Садальского зрители шоу усомнились в честности жюри и набросились с критикой на шоу и саму участницу. Многие стали писать, что выбрали ее исключительно по блату, и поет она посредственно. Негативные комментарии заполнили официальную страницу шоу в Instagram. На YouTube видео с выступлением Александры уже собрало 12 тысяч дизлайков против пяти тысяч лайков.

Свое негодование люди решили вылить и под постами на личной странице Instagram Будниковой. Девочка уже успела пожаловаться на то, что ее стали травить незнакомые люди.

«Бездарность за папины деньги», — написал один из пользователей под ее последним постом.

Пользователь с ником mubin_152 предложил девушке зайти в комментарии на YouTube и почитать их. Другая пользовательница заявила, что не понимает, почему все жюри повернулись к Александре.

«Не поняла, почему все повернулись! Ничего особенного, ну перепела по своему, но вариант Алексеева круче в миллионы раз. Так зачем портить песню», — гласит комментарий.

Еще один комментатор заявил, что певица Полина Гагарина сразу все спалила.

«Гагарина кстати сразу пропалилась. Стала ее хвалить. Говорить „я вас узнала“. Известный вуз ее не принял. Пусть теперь локти кусают. И только потом дошло до нее, и попросила барышню представится», — написала пользовательница с ником maston176.

На шоу упоминалось, что Будникова год назад пыталась поступить в музыкальный вуз, но ее туда не приняли. Многие зрители решили, что это было верным решением, и петь девочка не умеет.

Выбрали за талант

За Александру решил вступиться ее наставник в шоу рэпер Баста.

«Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего „Первого Канала“ Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов — экспертов: неужели это проклятье — быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер? А Зои Кравиц? Династии и поколения, в которых безусловно популярны и отцы и дети», — написал он под своим постом в Instagram.

Он также заявил, что до этого момента не знал ни саму девочку, ни ее отца. А даже если бы ему была известна эта информация, на судейство это бы никак не повлияло. Баста заявил, что ему понравилось то, что он услышал, сидя спиной к участнице. Его это тронуло, и он намерен продолжать работать с Сашей.

«Я буду работать с Сашей, как с человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса участников моей команды», — заключил певец.

Помимо Басты за девочку вступился и певец T-killah. Под ее постом в Instagram он посоветовал Александре никого не слушать и заявил, что она очень талантливая. Да и нашлись простые зрители, которые посчитали исполнение девочки отличным.

«Поражает просто вопиющее невежество многих комментаторов — „знатоков“… Самое мерзкое, агрессивное невежество. Если у вас нет возможности понять степень таланта и работы этой девушки, просто феноменальное чувство гармонии и владение аппаратом голоса, то хотя б молчали», — написал пользователь с ником shvetsov79.

Одна женщина поблагодарила девушку за «самобытный и красивый» голос. В сториз Александра также постит все публикации с ее поддержкой и благодарит людей за добрые слова в свой адрес.

Дочь Алсу 2.0

Такой шквал критики в адрес Будниковой прилетел не просто так. Многие тут же вспомнили скандал, произошедший в прошлом году на шоу «Голос.Дети». Тогда победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако позже выяснилось, что девочка победила не честным путем. Международное расследование компании Group-IB обнаружило, что произошла массовая накрутка голосов.

Шоу пришлось аннулировать результаты, а позже провести спецвыпуск финала конкурса. В нем Абрамова не участвовала, а всех финалистов объявили победителями. Систему подсчета голосов в шоу изменили.

После такого у людей появляется очевидный скепсис в адрес тех участников, чьи родители являются медийными или просто влиятельными персонами.

Как передают РИА «Новости», на скандал отреагировала даже партия «Коммунисты России». Она отправила письмо с призывом закрыть шоу в дирекцию Первого канала. Коммунисты предлагают создать новый конкурс, где будет иной принцип отбора участников и жюри.

«Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса», — заявил председатель партии Максим Сурайкин.

Он отметил, что программа потеряла всякое доверие, а побеждать на шоу стали «блатные детки». Молодому неизвестному певцу стало невозможным попасть на проект.