Детские жертвоприношения и алтари. Тува раскрыла археологам свои жуткие тайны

На раскопках в Туве нашли массовые захоронения. Ученые предположили, что древние сибирские кочевники практиковали человеческие жертвоприношения. «360» рассказывает об этой и других жутких археологических находках последних лет.

Курган Туннуг располагается в болотистой местности Пий-Хемского района на севере Тувы. Его называют Долиной Царей — по аналогии с египетским ущельем, в котором находятся гробницы фараонов. Древние захоронения ХI века были обнаружены лишь в 1971 году, но раскопки смогли начать только после того, как местный шаман получил разрешение духов. В тувинской Долине Царей покоится скифская знать. Она является объектом научного интереса для археологов, приезжающих сюда со всего мира.

Но недавно в этой же местности стали находить массовые захоронения, принадлежащие другим племенам. Статья о жутких находках в кургане «Туннуг-1» была опубликована в журнале American Journal of Physical Anthropology. В ней российские и европейские ученые представили результаты изучения 87 скелетов, обнаруженных в кургане. Они оказались гораздо старше скифских — принадлежат II–IV векам. На всех были обнаружены следы насильственной смерти — перерезания горла и снятия скальпа. Некоторые были и вовсе обезглавлены. Это позволило ученым сделать вывод, что древние кочевые племена Сибири не только воевали между собой, но и внутри своего племени проводили кровавые обычаи, включавшие человеческие жертвоприношения.

Двойные черепа детей древних эквадорцев

В прошлом году ученые представили результаты раскопок, проведенных еще в 2014–2016 годах в археологическом комплексе Саланго рядом с тихоокеанским побережьем Эквадора. Находки возрастом 2100 лет оказались шокирующими. В захоронении из 11 человек были найдены скелеты двух младенцев. Особое внимание привлекли их черепа, закованные в шлемы, изготовленные из черепов других детей. Детей, умерших в младенческом возрасте, похоронили в «шлемах» из черепов ребят чуть постарше, умерших до 12 лет. Причем утверждается, что черепа старших детей были еще в плоти на момент погребения — слишком уж плотно они прилегали к головам младенцев. Тела старших обнаружены не были.

Предположительно, ритуальный комплекс принадлежит древней мезоамериканской культуре Гуанала. Вообще черепа играли важную роль в погребальных традициях древних индейских племен. Но, как правило, для подобных целей использовались черепа воинов, убитых в бою. Здесь же ученые столкнулись с беспрецедентным случаем. Зачем индейцам Гуанала было хоронить младенцев в черепах старших детей — загадка. Некоторые специалисты предполагают, что таким образом души умерших младенцев получали защиту в загробном мире.

Средневековое детское кладбище в Польше

Массовое захоронение детей случайно обнаружили польские дорожные рабочие, занимавшиеся в июне этого года строительством новой трассы на юго-востоке страны. 100 детских скелетов были аккуратно уложены на спины, что свидетельствует о том, что это было полноценное кладбище, а не братская могила. Более того, источники свидетельствуют, что в начале XVII века на этом месте была церковь со своей школой и кладбищем.

И еще одна интересная деталь — в рот каждого ребенка была вложена монета. Ученые пришли к выводу, что это «обол Харона» — древнегреческая погребальная традиция, когда в рот покойного кладется монета для оплаты переправы в подземное царство через реку Стикс. Как известно из мифологии, перевозчиком был старик Харон. Тем не менее эта традиция встречается и в католической Европе вплоть до XIX века. Именно монеты позволили наиболее точно установить период захоронения: часть из них была отчеканена во времена Сигизмунда II Августа (1548 — 1572), подписавшего Люблинскую унию и основавшего Речь Посполитую, другая часть — во времена последнего польского короля Яна II Казимира (1648-1668).