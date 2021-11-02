Детские смарт-часы посчитали источником опасности. Не дать злодеям добраться до чада все же можно

Детские смарт-часы могут быть опасны: в гаджетах нашли уязвимость, которая позволяет вести слежку и устанавливать опасные программы. Производитель отрицает проколы в безопасности, но теперь разбираться с детскими часами будут специалисты Минцифры. Эксперты советуют родителям тщательно выбирать смарт-трекеры и всегда читать отзывы экспертов и покупателей.

Российские разработчики антивирусных программ Dr.Web нашли опасные уязвимости в детских смарт-часах. Специалисты исследовали популярные гаджеты Elari Kidphone 4G и Elari FixiTime Lite, а также в Wokka Lokka Q50 и Smart Baby Watch Q19. Компания уже уведомила производителей гаджетов.

В прошивке моделей Elari был обнаружен троян, который может объединить такие часы в чат-боты и использовать для рекламы, шпионажа и установки небезопасных программ. Кроме того, сервер, на которые передаются данные о местоположении ребенка, находится за пределами России. В других моделях смарт-часов стандартный пароль для передачи команд по СМС можно использовать для шпионажа или мошенничества.

Представитель Elari оспорил это заявление. Тем не менее на этой неделе состоится заседание экспертного совета, который определит список программ и их правообладателей, которые будут удалены из российского реестра.

Минцифры должно проверить смарт-часы

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в разговоре с «360» отметил, что производители детских смарт-часов отрицают факт уязвимости их продуктов. Родители могут обратиться в Минцифры, которое отслеживает случаи так называемых НДВ — недекларируемых возможностей.

«Можно обратиться и в Роспотребнадзор, который также за этим следит. Я что-то сомневаюсь, что они пропустили мимо такие вещи. Утверждение довольно интересное и тревожное, но я думаю, что после этого эпизода будут приняты определенные меры и будет изучено, что там есть или нет. Зайти в программное обеспечение и посмотреть не так-то и трудно», — отметил Леонтий Букштейн.

Он добавил, что нет смысла ждать, пока родители завалят контролирующие органы заявлениями — достаточно будет дождаться официального комментария одного из ведомств. Эксперт также напомнил, что в детских смарт-часах есть функция слежения за ребенком, но по закону все данные должны оставаться в стране, а не уходить на зарубежные серверы.

«Вопрос, куда передаются данные, более актуален, чем сам факт слежки. Передача данных на сервер за рубежом будет пресечена. Хорошие разведывательные структуры собирают данные обо всем, сортируют, и это вряд ли делается на пользу российских абонентов», — резюмировал Леонтий Букштейн.

Перед покупкой умных часов стоит посоветоваться

Леонтий Букштейн вспомнил скандал со смартфонами, которые также подозревали в передаче данных в интересах бизнеса, то есть определенным производителям товаров и услуг. Если данные не уходят зарубежным спецслужбам, они используются кем-то ради личной выгоды.

«Родителям, когда они приобретают смарт-часы определенного бренда, нужно все-таки почитать о них отзывы на независимых площадках. Просто так — „О, часики ребенку!“ — покупать не нужно. Но и полностью отказываться от гаджета тоже не стоит. У нас есть крупные сети, можно проконсультироваться и узнать, что пользуется наибольшей популярностью», — посоветовал Букштейн.

При этом он отметил, что как таковых мер борьбы со взломом детских смарт-часов практически нет и сами гаджеты не особенно очень защищены. Для проникновения злоумышленника или вредоносных программ в систему нужно, чтобы часы были подключены к интернету.

Антивирус смарт-часам пока не нужен

Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подтвердил «360», что сами родители никак не смогут проверить, есть ли на часах вредоносные программы. Единственная возможность — использовать идентификацию самих гаджетов, но смысл этих вирусов и чуждых приложений — скрывать возможность воздействия.

«Думаю, только путем общественного просвещения можно узнать, стоит ли пользоваться тем или иным устройством. Родители должны понимать, что любой современный гаджет, особенно „сырой“, сделанный на коленке и довольно дешевый, дает высокую вероятность использования его злоумышленниками через Сеть», — сказал Арсений Щельцин.

По его мнению, нужно либо минимизировать доступ детей к таким игрушкам, либо просвещать юное поколение. Эксперт заявил, что единственные максимально безопасные часы будут только аналоговые. Пока установку антивирусов на умные часы Щельцин назвал излишней, но, возможно, в будущем, когда смарт-часы станут частью цифровой экосистемы человека, это придется делать.