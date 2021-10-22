В Новосибирске семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз. Семья девочки считает, что произошедшее — результат регулярных нападок на ее ребенка. Психологи называют детскую жестокость широко распространенным явлением. Помочь им справиться с негативными эмоциями могут не только специалисты, но и родители.

Пластиковый треугольник вошел в глаз новосибирской школьницы на шесть миллиметров, сообщил НГС. Девочке зашили роговицу, ей предстоит замена хрусталика. Мать ребенка отметила, что зрение у дочери полностью не восстановится.

Произошедшее она связала с регулярными нападками на девочку со стороны трех одноклассников. В начале шестого класса один из них ударил ровесницу коленом по голове, потом в нее бросали корректором. От педагогов поддержки после жалоб на хулиганов не было. А семье пострадавшего ребенка посоветовали перейти на домашнее обучение.

За дело взялось региональное МВД и новосибирская прокуратура. Специалисты надзорного органа провели в школе проверку.

У детей нет ограничителя

Семейный психолог Татьяна Потемкина в беседе с «360» заметила, что в ситуации стоит разбираться детально. Вряд ли кинувший линейку мальчик предполагал такие серьезные последствия. Возможно, таким образом он ответил на какие-то действия девочки.

Детская жестокость — явление довольно широко распространенное, потому что у детей нет того ограничительного жизненного опыта, который есть у взрослого Татьяна Потемкина семейный психолог.

«Если поговорить со следователями, то можно узнать, что детские преступления бывают очень тяжелыми, страшными. По той причине, что дети не всегда осознают ни последствия своих действий, ни ту боль, которую они приносят другому человеку», — сказала Потемкина.

Она пояснила, что перед взрослыми стоит задача воспитать в детях сострадание и эмпатию, чтобы «милосердное отношение было нормальной частью жизни». Склонность ребенка к жестокости психолог объяснила довольно просто: они только учатся быть частью общества и иногда совершают ошибки, которые могут оказаться роковыми.

«Другое дело, если ребенок проявляет жестокость регулярно, нарочито. Если мучает животных или издевается над своими более слабыми соучениками. Это говорит, скорее, о том, что ребенок нуждается в помощи — психолога, психиатра, и что, возможно, в помощи нуждается его семья. Конечно, примеры жесткого обращения ребенок не выдумывает из головы», — подчеркнула Татьяна Потемкина.

С коллегой согласилась и детский психолог Дарья Дугенцова. Сославшись на примеры из собственной практики, она обратила внимание на незнание родителей о необходимости развивать у детей эмоциональный интеллект.

«Чтобы развивалась эмпатия, чтобы они понимали, как именно стоит выражать эмоции, каким образом это происходит», — сказала она.

Зачастую взрослые, добавила Дугенцова, подавляют некоторые «неугодные» способы выражения эмоций ребенком. Если он кричит или плачет, просят так не делать.

Получается, эмоция задерживается и не выражается. Из-за этого очень часто происходят всплески. Эта такая внутренняя скрытая агрессия, она в любом случае остается Дарья Дугенцова детский психолог.

Помощь школьных психологов

Работа психолога в школе, заметила Татьяна Потемкина, безусловно, важна. Но она должна не вестись «для галочки, для отчетности», а быть содержательной и преследовать определенные цели.

«И эти цели не хорошее поведение всех без исключения детей, а воспитание определенных навыков, черт, в которых нуждается современный цивилизованный человек — сострадания, владения своими чувствами, безопасного разрешения конфликтов», — пояснила семейный психолог.

К специалисту в школе, в идеале, не должно быть страшно прийти и рассказать о своих проблемах. Он не упрекает ребенка за какие-то тяжелые и негативные чувства по отношению к ровесникам, поскольку они имеют определенную причину.

«Если искоренять саму агрессию или виды нежелательного поведения без анализа причин, без возможности для ребенка выразить то, что у него накипело, никакой пользы не получится», — сказала Потемкина.

Психологической помощи в школах, по словам Дарьи Дугенцовой, немного. Если педагоги и хотят заниматься детьми, то заполнение необходимых бумаг у них занимает много времени.

Важно разговаривать с детьми

Втянуться в школьную жизнь ребятам особенно непросто после продолжительных каникул. Чтобы и им, и родителям было проще, психологи советуют следовать нехитрым правилам.

«Хорошо бы для начала режим соблюдать перед окончанием каникул. Для любого ребенка переход от спанья до полудня к раннему подъему — это стресс. Переход к дисциплине — это стресс», — напомнила Татьяна Потемкина.

На важность соблюдения режима указала и Дарья Дугенцова. Она посоветовала в течение дня заниматься с детьми привычными школьными делами, но не навязывать их. Длительность, добавила ее коллега, зависит от возраста и класса.

«Все это помогает ребенку принять те рамки, которые дает ему школа», — подчеркнула Потемкина.

Важно обсуждать с детьми и негативные моменты, которые они переживают в школе. Причем не касающиеся оценок, а агрессивную обстановку в классе или какие-то конфликты. Такие беседы тоже помогают социализации.

«Мы забываем про то, что с ними надо разговаривать как с людьми, а не как с учениками. Нужно спрашивать не об оценках, а о том, как решить проблемные ситуации в классе и школе — там нужна помощь родителя», — подытожила Дугенцова.