Подросток скончался после детской погони. Полиция обратилась за помощью к обычным людям

На востоке Лондона на улице зарезали 15-летнего школьника. Перед убийством за ним гналась группа детей. Полиция уже арестовала нескольких подозреваемых по делу. Однако что именно произошло в день убийства, все еще не известно.

В воскресенье полиция задержала якобы имеющих отношение к инциденту 17-летнего парня по подозрению в убийстве и 28-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство. Последнего, по данным столичной полиции, вскоре освободили без каких-либо дальнейших условий или обвинений. Позже правоохранители Лондона сообщили, что арестовали в связи с делом еще двух человек, пишет The Guardian.

Подростка, которого в отчетах правоохранителей зовут Кайджон Любин, обнаружили на Вудман-стрит, недалеко от Королевских доков в Ньюхэме. Это произошло незадолго до 19:00 в пятницу, 11 декабря. Столичные полицейские и сотрудники скорой помощи Лондона приехали на место и нашли раненого подростка, которому, предположительно, 15 лет. Несмотря на попытки помочь, мальчик скончался на месте происшествия.

После этого представители полиции заявили, что проинформировали ближайших родственников мальчика о случившемся. Теперь провоохранители ведут расследование. В районе происшествия действует приказ, позволяющий полиции останавливать и обыскивать любого человека без каких-либо оснований.

Свидетель рассказал The Sun, что за убитым перед случившимся гналась большая группа мальчиков.

«Они гнались за ним, как стая собак. Я не знал, что случилось, но похоже, что они не собирались останавливаться, пока не поймают его», — отметил очевидец.

Свидетели утверждают, что Кайджон получил ножевое ранение в парке, прежде чем укрылся в газетном киоске всего в 50 метрах от дома своей семьи. Персонал пытался спасти ребенка, но тот умер прямо в магазине.

«Он был очень красивым и всегда смеялся»

Друг дяди погибшего и по совместительству сосед мальчика Лоуренс Аду рассказал, что знал Любина «всю жизнь».

«Я только что вернулся домой, я так шокирован. Он был хорошим молодым человеком, очень красивым и всегда смеялся, — отметил Аду.

Друзья и одноклассники Кайджона также отзываются о нем очень тепло. Так староста и основатель школы танцев в школе, где учился убитый, рассказал о таланте погибшего.

«Он был на пару лет младше меня, но мы были довольно близки, он был мне как младший брат в школе. Я не видел его около года, поэтому, когда я узнал обо всем вчера, я был шокирован. Он был хорошим танцором, это был класс хип-хопа», — добавил школьник.

Он также отметил, что у погибшего было прекрасное чувство юмора. Также Кайджон был довольно застенчив, по рассказам сверстников.

Один из друзей убитого решил отдать дань памяти приятелю в социальных сетях. Он сменил главное фото своего профиля в Facebook на снимок Кайджона и подписал его: «Покойся с миром, мой маленький брат. Июнь 2005 г. — декабрь 2020 г.»

«Убийство потрясло общество»

Детектив Марк Ригли из специального отдела полиции Лондона, расследующего криминал, назвал аресты позитивным шагом в деле.

«Однако мы все еще работаем над тем, чтобы точно установить, что произошло в пятницу вечером. В то время в этом районе было много людей, и я призываю всех, кто еще не дал показания, сделать это. Бессмысленное убийство 15-летнего подростка по понятным причинам потрясло общество, и я призываю помочь нам привлечь виновных к ответственности», — добавил детектив.

Его коллега Пол Уайтман также прокомментировал произошедшее. Он отметил, что попросту шокирован убийством молодого парня.

«Я потрясен этой трагической потерей молодой жизни. Произведен арест, но расследование все еще находится на начальной стадии. Я обращаюсь к любому члену местного сообщества с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Оба детектива настоятельно рекомендовали всем, у кого есть какая-либо информация касательно убийства подростка, позвонить в полицию. Также можно передать все данные анонимно — через независимую благотворительную организацию Crimestoppers.