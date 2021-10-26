Детская литература стала политически опасной? Кембридж проверит книги на расизм, трансфобию и прочий «вредный контент»

В Кембриджском университете решили проверить классическую детскую литературу на содержание «вредного контента», который якобы связан с рабством, колониализмом и расизмом. Среди попавших под прицел исследователей книг — «Маленький дом в прерии» Лоры Ингаллс Уайлдер, «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, «Матильда» Роальда Даля и другие.

Анализу подвергнут более 10 тысяч книг и журналов, сообщила газета Daily Mail. Кампанию запустили после скандала вокруг «Убить пересмешника» Харпер Ли. В книге увидели расовые оскорбления. После исследования все «неугодные» книги получат специальные отметки.

«Книгу джунглей», например, давно критикуют за образ англичан, которые описаны «как источник силы и расового превосходства». А в стихотворении Киплинга «Бремя белого человека» недовольные увидели пропаганду колониального строя и изображение других рас как низших. Еще одно стихотворное произведение писателя — «Если» — студенты Манчестерского университета еще в 2018 году сочли «крайне неуместным» и расстраивающим этнические меньшинства.

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Трансфобия и другие «грехи»

Роман Роальда Даля «Матильда» о судьбе сбежавшей от жестоких родителей девочки был любим юными читателями десятилетия. Однако кто-то счел образ директора школы мисс Транчбулл, где училась Матильда, трансфобным, то есть воспитывающим негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

Гоблины из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, по мнению определенного круга аудитории писательницы, были созданы на антисемитских стереотипах и образах евреев. Термин «грязная кровь» вообще сравнили с пропагандой нацизма.

Даже романтическую историю любви в «Красавице и чудовище» критики сочли историей о похищенной девушке со Стокгольмским синдромом. Он описывает явление, когда человек вступает в отношения со своим похитителем.

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Спорными показались и некоторые темы в детском романе «Лев, колдунья и платяной шкаф», который недавно признали самой популярной книгой Великобритании. Автор «Темных начал» Филип Пуллман заявил, что серия «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса содержит «раздражительную смесь расистских, женоненавистнических и реакционных предрассудков».

Досталось от критиков «Питеру Пэну», «Доктору Дулиттлу» и серии «Слоненок Бабар».

Впрочем, в России родители тоже не всегда в восторге от старых детских сказок и книг. Пару недель назад, в Магнитогорске родители пожаловались на сказку в учебнике литературы для второклассников. В ней рассказывалось о лисице, вырвавшей свой глаз, а затем пытающейся найти ему замену. Родители обеспокоились влиянием сказки на психику детей, но психологи утверждают, что в этом нет ничего страшного.

Руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева отметила, что сказки — это иносказания, в которых передается определенный смысл или мораль. Здесь важно не само описание истории, а то, как учитель объяснит ее ученику.

«Все сказки и мифы не про буквальные действия. Сами по себе они не могут травмировать ребенка. Тут скорее важно то, как с этой информацией обходятся и что детям объясняют, говорят ли им, почему лиса действует тем или иным способом», — сказала психолог.

Она напомнила, что большинство сказок содержат в себе жестокие моменты. Есть сказка про колобка, которого все пытаются съесть. Ее тоже можно трактовать буквально, а можно в символическом ключе. Когда дети разбирают сказки, то они разбирают как раз идею и смысл.