Детская дружба стала основой бизнеса. Секрет успеха Анны Хабаровой и Седы Хункаевой

Женская дружба существует не только в жизни, но и в бизнесе. Nature’s Own Factory — компания, прославившаяся в России чаем и шоколадом с добавлением татарской гречихи. Однако не многие знают, что основали ее две подруги, знакомые с детства: Анна Хабарова и Седа Хункаева. Они смогли не только сохранить теплые отношения, развить бизнес в России, но и вышли за ее пределы и начали продавать свою продукцию в ОАЭ.

Детская дружба как основа для бизнеса

Соосновательницы Nature’s Own Factory Анна Хабарова и Седа Хункаева познакомились еще в подростковом возрасте — в 16 лет. Девушки обратили внимание друг на друга, ведь были в одинаковых плащах. Казалось бы, вот он, повод для скандала. Но это стало отправной точкой женской дружбы.

«Мне понравилось, что Аня была абсолютно не жадной. Мы покупали, например, булочки. Обычно все до копеечки отдавали, а я не брала. А тут я попросила Аню купить, и она с меня не взяла деньги. Я подумала, какая она молодец, какая щедрая», — рассказала Хункаева.

Источник фото: телеканал «360»

Подруги были на связи всегда — даже по окончании университета. Отец Хункаевой до сих пор шутит, что при таком объеме общения уже пора съехаться.

От цифр и офиса к творчеству

Сразу после учебы творчества в жизни девушек было мало: госслужба, офис, работа с бумагами и цифрами. Но подруги довольно быстро поняли, что это не для них.

«Мама мне предложила: „А иди, говорит, на визажиста“. Это был 2007 год. Визажист? Я? Я вообще даже не умела себя красить. В итоге я закончила курсы. Я была самая неталантливая. Все преподаватели переживали только за меня из 10 человек, что я не сдам. Но я очень упорная. Когда закончила, к нам пришел известный бренд набирать людей на проект и меня взяли», — отметила Хункаева.

Она стала работать в салоне. Пробыв там несколько лет, девушка позвонила Хабаровой и рассказала о невероятно вкусном чае, который обожают клиенты. При этом аудиторией салона были очень состоятельные люди, которые могли позволить себе практически любую продукцию. Но все в один голос говорили, что такого чая не пробовали нигде.

Источник фото: телеканал «360»

«Помимо того, что классный продукт, все, вдохновила моя клиентка. Долго я с ней работала. <…> И я также Анне рассказала ее историю успеха, которую узнала: она абсолютно обычная девочка, из простой семьи. Сама, будучи вообще молодой, ей было где-то 23 года, построила очень крупный бизнес на скрабах. Когда я узнала ее историю успеха, <…> это и послужило стимулом», — подчеркнула Хункаева.

Поиски того самого чая

Тогда Хункаева предложила подруге начать заниматься тем самым — самым вкусным чаем.

И мы начали поиск этого чая. Это у нас заняло порядка полугода. Мы его искали в Китае: с многих фабрик присылали образцы, мы пробовали его, заваривали. <…> Порой уже опускались руки, потому что мы не могли найти чай именно того качества Анна Хабарова.

В какой-то момент девушки все же нашли чай с очень похожим вкусом, но ему, на их взгляд, все же не хватало насыщенности.

«Я ей (Хункаевой — прим. ред.) говорю: «Слушай, попробуй его обжарить на сковородке». И она это сделала. Перезванивает и говорит: «Да! Действительно! Он реально стал такой насыщенный!» — вспомнила Хабарова.

После этого подруги решили сделать свою первую закупку.

Источник фото: телеканал «360»

Стартовый капитал и начало бизнеса

Стартовый капитал у девушек был небольшой — 50 тысяч рублей. Подруги попросту скинулись пополам. У Хабаровой уже были какие-то накопления, Хункаева же работа и вкладывалась в бизнес постепенно — отдавала ему почти все.

В первый год у нас ни о какой прибыли даже и речи не шло Анна Хабарова.

Это стало одним из принципов компании — вкладывать почти все в рост организации, а не забирать из предприятия большие суммы.

Источник фото: телеканал «360»

Расширение бизнеса

В 2018 году девушки решили, что продавать только гречишный чай недостаточно. Они привлекли к работе шоколатье и купили меланжер — устройство для обработки какао-бобов, — плавильные машины и открыли цех. В результате получились шоколадки весом 20 граммов. Правда, продукт был недешевым. Но подруг это не пугало.

«Мы сразу подумали, что это очень хорошая идея, потому что шоколад полностью натуральный, изготовленный по технологии bean-to-bar, он достаточно дорого стоит. И, конечно, это не каждому по карману. Поэтому, увидев двадцати граммовую шоколадку, мы поняли, что именно в таком граммаже большой потенциал. Она не так дорого будет стоить, как шоколадка 40, 80, 100, 120 граммов», — пояснила Хабарова.

Источник фото: телеканал «360»

Хункаева добавила, что они были готовы идти со своей продукцией до конца. Девушка уверена: если устанавливать себе какие-то ограничения или слишком сильно бояться рисков, перевернуть жизнь не получится.

«Нас так пугали! Нам все говорили: „Да вы что?! Зайти в большую сеть, да это огромные деньги! У вас попросят деньги за то, чтобы встать на полку!“ И мы с Седой постоянно шли, тряслись. Не надо никогда себе ставить никаких границ. Если ты веришь — делай», — подчеркнула Хабарова.

Недавно соосновательницы компании открыли одноименный корнер на Даниловском рынке, где можно купить всю продукцию марки

Источник фото: телеканал «360»

Выход на международный рынок

Хабарова и Хункаева не просто выстроили успешный бизнес в России, но и пошли дальше — начали продавать свою продукцию в Эмиратах.

Опять-таки все вокруг говорили, что невозможно, вы здесь добились, там вы точно ничего не добьетесь. Это совсем другой рынок, другие обороты, это очень сложно, ничего у вас не получится. Мы, конечно, их особо не слушали Седа Хункаева.

Девушки поехали на международную выставку в ОАЭ, начали искать дистрибьютора, но не нашли. Тогда они решили отвезти образцы в супермаркет — так же, как сделали и в России.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда наши образцы получил начальник департамента, он попробовал чай и написал, что он никогда ничего подобного не пробовал. Потом он попробовал шоколад, и уже принял решение, что они заводят нас в свои супермаркеты», — рассказала Хабарова.

Секрет успеха и поиск компаньона по бизнесу

Хабаровой и Хункаевой повезло найти подругу, единомышленника и компаньона в одном лице. Однако они уверены, что обзавестись поддержкой можно и иначе.

«Мы знаем „Союз женщин России“: предприниматели там встречаются, женщины встречаются со своими бизнес-идеями. Мне кажется, вполне возможно, что там можно встретить своего партнера, своего человека по духу. Вы найдете одну цель и будете к ней вместе стремиться», — отметила Хункаева.

Источник фото: телеканал «360»

Хабарова уверена, что залог успеха — в трудолюбии и стремлении сделать что-то достойное. Главное — верить в себя и не лежать на диване.

«Если ты трудолюбивый, ты старательный, и ты максимально от себя все возможное делаешь, то рано или поздно у тебя обязательно все получится. Может быть, не с первого раза, но не надо опускать руки», — заключила Хабарова.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на Rutube.